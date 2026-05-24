統一集團康是美、星巴克600店開幕　羅智先：準備下一個600店

▲統一集團董事長羅智先、統一美麗生活事業董事長高秀玲。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

統一集團旗下康是美與星巴克今（24）日同步迎來全台第600間門市，於南港車站旁共同打造全新複合式「愿秀門市」。統一集團董事長羅智先出席開幕活動時，談到景氣與零售市場現況直言，「各行各業都會越來越辛苦」，需求並沒有消失，只是在不同消費板塊間移動，企業只能每天戰戰兢兢面對市場變化。

羅智先表示，好的產業會讓人眼紅，不好的產業則相當掙扎，「大家都很辛苦」。但他認為，市場需求本質上沒有改變，而是在不同產業、不同消費場景之間不斷流動，因此企業最重要的是保持組織柔軟度，對環境變化快速反應。

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他也感嘆，「全世界大概只有一個人知道明天會發生什麼事」，坦言很難預測未來景氣走向。

談到康是美與星巴克同步達成600店里程碑，羅智先表示，兩個品牌一路以來持續展店、也持續進步，「600店之後，就是準備下一個600店」，至於多久能達成下一階段目標，他則笑說，目前台灣咖啡店已超過5000家，「路還很長」。

目前康是美全台店數已超越屈臣氏，成為台灣最大藥妝通路。對此，羅智先低調表示，「沒有超越，只是在過程中對方稍微落後一點」，強調大家都還在同一條跑道上努力。

▲統一集團董事長羅智先、統一美麗生活事業董事長高秀玲。（圖／記者高兆麟攝）



他指出，康是美雖是連鎖體系，但採取「單店管理」概念，各店可依照商圈需求調整商品結構，因此不論大店、小店都有不同功能與特色，「大店有大店的功能，小店有小店的美麗」，並不會為了展店而展店。

針對AI與未來零售發展，羅智先認為，AI本質上是一種工具，未來勢必會更深度融入生活情境，若無法進入這個系統與溝通環境，可能逐漸被社會邊緣化。

不過他也強調，實體零售店若只剩下銷售功能，就會失去存在價值。未來門市除了購物，更必須具備探索、教育、娛樂與體驗等元素，「少了這些元素，門市就沒有生命、沒有靈魂」。

他表示，消費者現在仍願意走進實體店面，很重要原因在於「人跟人之間互動的溫度」，這也是AI無法完全取代的部分。

至於外界關注家樂福近期網站已出現「康達盛通」名稱，羅智先則證實，目前相關更名前置作業與政府文件程序已陸續完成，預計7月1日正式對外呈現。

此外，今日開幕的「愿秀門市」命名也引發關注。羅智先透露，「愿秀」二字是自己親自命名，靈感來自某個週末太太高秀玲煮了一鍋紅燒蹄膀，「吃得很開心時突然靈感就冒出來」。

其中，「愿」取自統一集團創辦人高清愿名字，「秀」則取自高秀玲名字，羅智先表示，「愿」象徵至上高遠，「秀」代表才華出眾，也蘊含承先啟後、繼往開來的意義。