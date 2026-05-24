人口「三化」風險升高　備妥健康資本為上策

▲台灣人口面臨高齡化、少子化，還有慢性病年輕化人三大風險。（圖／南山人壽提供）

記者巫彩蓮／台北報導

台灣人口面臨高齡化、少子化，還有慢性病年輕化的「三化」風險，可能讓年長時照護成本急增，若要從容迎接百歲人生，南山人壽建議，年輕時就應養成良好生活習慣，提早累積健康資本，同時逐步以保單強化健康防護網，如住院日額、實支實付、手術、特定疾病、長照等保障，超前準備，才能老而無憂。

南山人壽分析保戶健康險平均保額發現，在基本醫療保障方面，目前多數保戶保障仍偏不足，如住院日額保障平均每天1600元，但同時間有5成左右的保戶是低於此金額，實支實付平均保額10萬元，有64%保戶是低於此額度，手術醫療則以1單位（1000元）來計算相關手術保障，有9成保戶是不到1單位的保障；在特定疾病保障方面，重大疾病險保額平均40萬元，癌症則約56萬元；長照險年給付平均則是近32萬元。

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南山人壽營運行政資深副總經理李淑娟建議，保戶可視自身需求及預算，優先強化三大方面，一是提高基本保障，可適度拉高額度因應自費病房、高額醫材等，如日額保障可考慮拉高到一天3000元，手術險2單位；二加強特定疾病保障，建議拉高到100萬元，支應自費新藥及收入中斷造成家庭經濟負擔的風險；三完善長照保障，建議以每月給付3萬元、年給付36萬元作基本照護的規劃。

若從健保署統計數據來看，2024年健保醫療費用前10大疾病，急性腎衰竭及慢性腎病位居第一大，糖尿病排第三，高血壓性疾病排第五，缺血性心臟病、腦血管疾病分居第七及第八大，還有排第六與第九的消化器官與呼吸道、胸內器官惡性腫瘤，多少都與三高、代謝未控制得宜有些關係，同時這些慢性病常需長期、定期治療，恐花費相當的時間與成本。

健保署指出，高價醫療項目如達文西手術，自費15萬到25萬元不等，質子治療一個療程約90萬元，基因檢測（NGS）約20萬元，癌症免疫療法約300萬元，健保即使有給付也是有條件給付，對大部分民眾都是極大的經濟負擔，可以考慮透過商業健康險來適度轉嫁高額醫療風險。