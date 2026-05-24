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企業擴大使用消除泡沫疑慮　長期投資科技股參與AI熱潮

▲▼ AI,人工智慧。（示意圖／路透）

▲ AI示意圖。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

美國與伊朗戰事至今仍未結束，但AI競爭格局也同樣火熱，OpenAI、Anthropic、DeepSeek均在4月發布新一代模型，主要雲端服務商也在財報季再次上修資本支出，華爾街預計今年可能超過8000億美元，近期市場對AI的泡沫疑慮似乎反而逐漸消退，甚至更樂觀看待未來AI發展，對投資人而言，與其費時搞清楚市場為何轉變，不如將資金布局於一手掌握多元AI機會的科技股票型基金。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森·柯堤斯表示，儘管宏觀經濟情勢仍不明朗，但IT投資仍具有韌性，AI基礎設施與提升生產力的AI應用仍是企業優先考慮的領域，另也觀察到，隨客戶加速建置與部署AI模型，雲端服務供應商的需求非常強勁，支持了整個AI生態系的成長，值得留意的是，由於AI資本支出最大的企業擁有強勁現金流，財務槓桿仍處於相當可控的水準，故推斷當前的AI投資趨勢是可持續的。

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Alphabet、微軟、亞馬遜、Meta、甲骨文等科技巨頭的資本支出非常驚人，但近期的兩個事件幫助消除了AI泡沫疑慮，首先，亞馬遜執行長Andy Jassy稱AWS的AI在推出三年後的年化營收(ARR)超過了150億美元，是當年AWS同期規模的近260倍，其次，Anthropic年化營收在今（2026）年5月初達到440億美元，相較去年同期暴增近400億美元，一舉超越OpenAI，由於亞馬遜、Anthropic的業績大爆發都是來自企業用戶，相較一般消費者，企業用戶大舉付費使用AI更加證明AI能有效貨幣化。

AI競賽依然非常激烈，模型之間的排名異動頻繁，市場最關注的模型也持續變換，起初最強且最受矚目的模型非ChatGPT莫屬，去年初，DeepSeek橫空問世引發市場熱議，隨後的8月Google推出Nano Banana，強大製圖能力驚艷市場，而今年爆紅的則是Anthropic，然在一般人眼裡，快速發展的AI令人眼花撩亂，故選擇投資能一把抓住AI機會的基金更有效益，富蘭克林坦伯頓科技基金在這些公司都有投資布局（DeepSeek除外），另還投資Nvidia、博通、台積電、美光、三星電子、Coherent、Lumentum等AI晶片、記憶體、光通訊等熱門領域，坐擁各種AI發展領先群投資契機。
 

關鍵字： 標籤:**AI競爭科技基金雲端服務資本支出市場趨勢

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