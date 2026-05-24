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台中國際會展營運半年創137萬人次、650億元商機　全年估逾倍數成長

▲台中國際會展中心開幕典禮。（圖／貿協提供）

▲台中國際會展中心今年全年估計帶來上千億商機。圖為3月開幕典禮盛況。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

台中國際會展中心自去年10月21日試營運，今年3月23日正式開幕以來，迅速成為中台灣最具指標性的會展平台，台中市政府經濟發展局表示，至今已吸引超過137萬人次到訪，創造逾650億元商機，今年預計舉辦超過55場展覽，創下國內新設會展場館首年展覽場次最高紀錄。會展業估計全年業績將倍數以上成長。

台中國際會展中心試營運期間是局部開放，目前已全部完工啟用，該中心主任吳春見指出，館內美食街與餐飲空間招商已完成，將引進知名咖啡連鎖品牌及7至8家台中在地知名美食，目前相關空間正積極裝修中，預計今年下半年正式營運，提供參展、觀展及到訪綠美圖民眾更完善的餐飲與休憩服務，估計可以吸引更多觀展人潮。

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正式開幕後首場國際性展出是台灣國際工具機展(TMTS 2026)，匯聚400家廠商參展，展出1800個攤位，4天展期約吸引7萬名國內外專業人士觀展。

接著陸續舉辦「台中國際蔬素食產業博覽會」、「台中國際珠寶展」、「台中國際咖啡、茶、酒展」、「台中國際旅展」、「台灣連鎖加盟創業大展」及「台中寵物用品展暨戶外用品展」等大型展覽，憑藉嶄新場館空間、完善動線與舒適觀展環境，獲得參展業者與民眾高度肯定，也讓會展中心快速成為中部重要的展覽採購與消費平台。

其中，「台中國際珠寶展」首次移師台中舉辦，突破過去中台灣以同業小型交流為主的型態，吸引上百家國內外珠寶商與設計師參展，並結合珠寶鑑定、專家講座等活動，成功開拓中部高端消費市場，打造中台灣全新的國際珠寶交流平台。

看好中部強勁創業需求與消費市場潛力，「台灣連鎖加盟創業大展」集結超過110家品牌參展，涵蓋餐飲、零售、設備與AI智能創業等多元領域。

主辦單位表示，今年移師新展館後，參觀人數與洽談品質同步提升，參觀人次成長22%、現場加盟簽單成長21%，可望帶動超過1100家店舖設立，整體商機上看20億元，也顯示台中已逐步成為中部創業與加盟市場的重要據點。

近期落幕的「2026台中寵物用品展暨台中戶外用品展」同樣人氣爆棚，展覽期間吸引超過10萬人次進場，較上屆成長10%，周邊停車場更幾乎一位難求。經發局分析，隨著寵物登記數自2018年起正式超越新生兒數量，寵物經濟持續成長，相關展覽也成為市場關注的新藍海，進一步展現台中國際會展中心承接大型消費展與多元產業展覽的能量。

除多項指標性展覽外，蔬素食博覽會、茶咖啡酒展及旅展等活動也廣受好評，參觀人次屢創新高。隨著展覽場次持續增加，會展中心整體服務機能也同步升級。

經發局表示，會展產業具有高度經濟乘數效益，不僅帶動展館人潮，也同步推升周邊飯店住房率、交通運輸、百貨商圈、餐飲及觀光消費，逐步形成「來台中參展，也來台中旅遊」的新型態會展模式。未來包括五金展、百工百業展、婦幼展、新車展、家電展及藝術插畫博覽會等多元展覽也將陸續登場，市府將持續攜手外貿協會及各大產業公協會，優化交通、停車及場館周邊配套服務，積極爭取更多國際展覽與專業會議落地台中，持續提升城市國際能見度與經濟動能。

關鍵字： 台中國際會展營運半年創137萬人次、650億元商機　全年估逾倍數成長

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