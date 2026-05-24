《富爸爸》作者再示警！喊「市場崩盤將至」：黃金恐飆10萬美元

▲《富爸爸》作者清崎示警金融崩盤將至，大膽預測黃金、白銀將迎來驚人暴漲。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者閔文昱／綜合報導

暢銷理財書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）近日再度對全球金融市場發出警告，直言「市場崩盤迫在眉睫」，並預測黃金與白銀價格未來恐出現驚人漲幅，引發投資圈熱烈討論。

羅伯特清崎22日至23日連續在社群平台X發文，引用資深市場策略師瑞卡茲（Jim Rickards）的觀點指出，黃金價格未來可能衝上每盎司10萬美元。相較目前約4500美元的價格，等同還有超過20倍的上漲空間。他也同步看好白銀後市，認為白銀價格未來可能來到每盎司200美元，而目前價格約75美元。

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喊話投資人「別當崩盤受害者」

羅伯特清崎在貼文中寫下，「最優秀的投資者能夠看見未來並採取行動。」他認為，面對可能到來的金融危機，投資人不一定只能成為受害者，若能提早布局，反而有機會在市場動盪中累積更多財富。他也向網友拋問：「你怎麼看？」

事實上，羅伯特清崎多年來不斷警告全球債務危機與貨幣超發風險，並持續主張黃金、白銀與比特幣是對抗法定貨幣貶值的重要資產配置工具。他過去也曾多次預測金融市場將出現重大修正，因此每次發言都受到市場高度關注。

不過，清崎口中的「天價黃金」也引發市場正反兩極的討論。瑞卡茲作為一名投資銀行家，多年來確實持續警告主權債務風險，以及央行貨幣擴張政策對法定貨幣帶來的長期衝擊。但外界指出，市場上較廣泛流傳的瑞卡茲預測版本，多半是認為黃金在嚴重的貨幣危機下可能升至 1 萬美元，因此清崎口中的「10 萬美元」更像是這套貨幣危機論述的極端演繹版。