快訊／野生AI教父現身！黃仁勳突襲饒河夜市「邊走邊嗑烤玉米」

記者閔文昱／台北報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（24日）晚間突現身台北饒河夜市，引發現場民眾暴動，大批粉絲一路包圍搶拍、要求合照。而黃仁勳則展現一貫親民作風，不僅頻頻揮手打招呼，還邊吃著烤玉米邊與民眾互動，幾乎來者不拒，現場氣氛嗨翻。

▲輝達執行長黃仁勳今（24日）晚驚喜現身饒河夜市。（圖／網友＠iiiian__1115授權提供）

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有趣的是，黃仁勳今天稍早接受媒體聯訪時，曾被記者推薦可以去逛饒河夜市，當時他笑著回應「好啊」，沒想到晚間真的說到做到，直接現身夜市，也讓不少網友笑稱「執行力超強」。





▲大批粉絲包圍搶合照。（圖／網友授權提供）

才在張忠謀家用餐 晚間再衝夜市

據了解，黃仁勳今晚其實已先前往台積電創辦人張忠謀家中餐敘，結束正餐行程後，仍臨時起意前往饒河夜市續攤，沿路邊走邊吃烤玉米，還不時停下腳步與民眾自拍、聊天，相關畫面迅速在Threads、臉書等社群平台瘋傳。

黃仁勳23日提前抵台後，首站先前往南港出席輝達開發者社群活動「Meet-A-Claw」，接下來還將參與GTC Taipei、COMPUTEX，以及科技業矚目的「兆元宴」等重要行程。

他日前受訪時也透露，此行除了與合作夥伴、供應鏈高層會面外，也將與台積電董事長魏哲家、創辦人張忠謀碰面，並預告隨著新一代AI平台Vera Rubin導入，台灣供應鏈下半年「會非常忙碌」。