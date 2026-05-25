輝達總部27日動土！黃仁勳證實出席　還要見林百里、魏哲家

▲NVIDIA輝達執行長黃仁勳23日下午抵台。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳23日提前抵台後行程滿檔，24日晚間先赴台積電創辦人張忠謀家中晚宴，餐敘結束後受訪透露，接下來幾天將密集與台灣科技業重量級人物會面，包括廣達董事長林百里、台積電董事長魏哲家等人，並親口證實27日將出席輝達台灣總部動土典禮。

黃仁勳24日晚間約9時離開張忠謀宅邸時表示，雙方聊了很多事情，也安排了許多會議。他提到，自己此行除了參加COMPUTEX與GTC Taipei相關活動，也將持續與供應鏈夥伴、客戶以及員工交流。對於近期台積電員工分紅議題，他也替台積電緩頰，強調「照顧員工是一件長期且重要的事」，並稱讚台積電一直是很棒的雇主。

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▲廣達董事長林百里。（圖／資料照）

AI供應鏈大咖全排進行程

根據目前曝光行程，黃仁勳25日將與廣達董事長林百里、副董事長梁次震會面，26日則預計拜會台積電董事長魏哲家。值得注意的是，廣達此次首度成為黃仁勳訪台供應鏈行程的第一站，甚至排在台積電之前，也讓外界關注雙方在下一代AI平台「Vera Rubin」的合作是否將進一步升級。

黃仁勳日前已透露，Vera Rubin將是輝達史上最成功的新世代產品之一，整套系統由近200萬個零件組成，需要100至150家台灣供應鏈廠商共同打造。他更形容，這可能是「台灣史上最大規模的產品發表」，也預告台灣AI供應鏈下半年將會「非常忙碌」。

▲台積電董事長暨總裁魏哲家。（圖／記者湯興漢攝）

總部動土、兆元宴接力登場

除了密集拜會供應鏈，黃仁勳27日也將參加輝達台灣總部動土典禮，外界預料新大樓設計可能同步曝光。他先前受訪時就曾笑稱，「這非常令人興奮」，若公司有活動一定會參加。28日晚間則將登場科技圈最受矚目的「兆元宴」，包括台積電、鴻海、廣達等AI供應鏈大咖預料都將出席，再度上演台灣科技業高層大集合。

此外，黃仁勳在結束張忠謀家宴後，還聽從媒體建議直奔饒河街夜市，沿路親切與民眾合照、品嚐烤玉米，再度掀起「黃仁勳旋風」。而他接下來也將於6月1日在台北流行音樂中心進行GTC Taipei主題演講，為今年COMPUTEX正式揭開序幕。