船公司旺季附加費多航線6月要漲1到2千美元　能實收多少看貨量　

▲歐洲四大貨櫃船公司都訂出6月1日運費大幅上調辦法。（圖／取自赫伯羅德官網）

記者張佩芬／綜合報導

大陸航運網站物流巴巴上周六(23)有三則新聞都是報導貨櫃船公司本月中剛漲完基本運價，6月1日起要透過旺季附加費，將多航線每大箱運價調升1000-2000美元，形容是「瘋漲」模式，「幾乎想一口吃成胖子」。對此國內兩家大型攬貨公司高階指出，目前各家船公司6月的表價都是漲的，最終能漲多久，漲多少錢，還是要看貨量。

攬貨業指出，船公司看市場貨量有較明顯回升，都會訂出高運費漲幅，以免錯過大幅調升運價機會，但是實際能漲多少，還是看供需，看貨量，過去漲價有一日行情，一周行情，也有像疫情期間那樣一漲再漲的。台灣與中國大陸基本ˋ上是同一個運費區，但實收運價會有差異，就台灣市場來看，並沒有像大陸那樣熱絡的出貨行情。

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貨櫃船公司派在大陸的高階則指出，目前看最有漲價潛力的是與中東相關的航線，波斯灣進不去，很多貨改從吉達轉陸運，或是從巴基斯坦的克拉蚩轉陸運，目前每大箱運價已經有6000美元水平，至於其他航線感覺還好，沒到爆艙的地步，而且進入6月，原來被減的航班多會恢復正常營運，到時候市場真實情況是怎麼樣，就是看供需。

物流巴巴指出，沉寂半年的海運市場開始「暴躁」起來了！從4月底開始，包括北美、南美、歐洲地中海及非洲在內多條航線運價突然原地起飛，開啟一邊爆艙、一邊瘋漲的模式，不少貨代(攬貨業)感嘆：都已經不知道怎麼給客戶報價了。

馬士基宣佈從6月1日起大幅上調中國至西非航線旺季附加費，啟運地含中國大陸、香港與台灣，西非港口除塞內加爾，每箱(20呎櫃)徵收1000美元，每大箱2000美元。



達飛航運5月20日剛調升基本運價，宣佈在亞洲至歐線航線加價的基礎上，6月1日起再增加一筆高額的旺季附加費，收費標準為每箱500美元、每大箱1000美元，且這項收費有效期僅到6月14日，也就是6月15日有可能再調升。

另馬士基6月4日起，大幅提高遠東亞地區至墨西哥、西海岸、南美以及中美洲和加勒比地區的旺季附加費，不論大小貨櫃，所有櫃型統一加收旺季附加費2000美元；南美加勒比海、中東旺季附加費最高為2000美元。這波加價浪潮已經席捲北美、歐洲、地中海、拉美、非洲、中東以及東南亞等所有航線。

地中海航運(MSC)亞洲至北歐航線6月1日上調FAK(均一運費)；亞洲至地中海部分航線的運價每大箱上漲1000至2000美元，並明確表示紅海繞航相關附加費將繼續保留。

赫伯羅德近期發佈的調整方案更為激進，亞洲至歐洲航線的基本運價最高上調幅度達到每大箱3000美元，同時中東及紅海相關航線繼續徵收高額的繞航附加費。

亞洲航線風向標萬海航運也宣佈，自6月1日起，對亞洲航線實施運費上漲，每箱提高100美元，每大箱提高200美元。