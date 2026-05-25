輝達救台股AI供應鏈大噴發　專家示警短線風險升高

▲輝達財報優於預期，外資資金回流，台股上週連2日強攻。（圖為輝達執行長黃仁勳）

圖文／鏡週刊

美債殖利率飆升與通膨疑慮，一度讓台股上週陷入高檔震盪危機，加權指數甚至跌破月線支撐；但隨著NVIDIA（輝達）財報優於預期，AI資本支出未見降溫，再度點燃全球科技股多頭氣勢。台股AI供應鏈全面轉強，外資也同步回補，推升加權指數快速收復失土。在AI長線需求與國際資金回流支撐下，市場偏多格局未變，但短線漲幅過大，也讓接下來的高檔震盪與籌碼換手壓力同步升溫。

台股上週走勢上演大V轉。上半週市場一度籠罩在美債殖利率飆升、通膨疑慮再起，以及高檔獲利了結賣壓的三重陰霾之下，加權指數不僅跌破月線支撐，盤中更出現明顯恐慌性賣壓；但下半週卻迎來戲劇性逆轉，全球AI晶片龍頭NVIDIA公布最新財報，不僅營收與獲利雙雙優於市場預期，更釋出樂觀看待未來AI需求的訊號。這份財報猶如替市場打了一劑強心針，也直接澄清市場先前對AI資本支出可能降溫的疑慮。

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在輝達財報利多激勵下，台股AI供應鏈全面點火，包括伺服器、散熱、ABF載板與高速傳輸族群同步轉強，權值股帶動大盤快速收復失土。加權指數連兩日大漲，週五收在42267.97點，逼近高點42408.66點，外資也明顯回補。

主動中信台灣卓越（00995A）經理人張書廷表示，上週四凌晨輝達公布財報，再次繳出優於市場預期的成績單，顯示全球AI資本支出動能仍未出現放緩跡象，穩定多頭士氣。

除了科技基本面支撐，多頭另一項關鍵助攻，來自國際地緣政治風險的短暫降溫。市場傳出美國與伊朗有望達成停戰協議，國際油價應聲回落，市場對能源價格推升通膨的擔憂明顯減輕。隨著通膨壓力獲得喘息空間，資金風險偏好同步升溫，也進一步強化全球股市反彈氣勢。

值得注意的是，本波行情已不再只是單純的權值股拉抬，而是呈現資金全面回流態勢。從大型電子權值股到中小型AI概念股，都出現明顯買盤進駐，顯示市場對AI產業長線成長仍深具信心。尤其在全球大型雲端服務供應商持續擴大AI投資之下，市場普遍認為，台灣半導體與電子供應鏈仍將是最大受惠者。

不過，雖然台股重新站回高點，但短線風險也同步升高。由於本波反彈速度過快，大盤短時間內累積龐大漲幅，市場追價情緒升溫，震盪幅度恐怕也將進一步擴大。尤其近期市場高度聚焦AI概念股，一旦國際市場出現風吹草動，市場波動恐將更加劇烈。



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