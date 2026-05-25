比同門00981A還猛！00988A飆逾10%創高　公司示警「溢價擴大」

▲台股今天大漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

統一投信旗下主動式ETF一檔比一檔猛！除主動統一台股增長（00981A）、主動統一升級50（00403A）外，旗下「主動統一全球創新（00988A）也是市場 買盤追價標的之一，今（25）日早盤一度飆上22.5元，大漲逾10%，卻也造成溢價太高，統一投信呼籲投資人注意「股價偏離淨值」情況。

00988上周五（22日）股價驚天大漲 6.15%，終場收 20.36 元，改寫掛牌以來的歷史新高，漲勢超車同門00981A的3.78%、00403A的 1.9% 漲幅。

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因00988A持股股價上漲，加上短線市場情緒明顯偏多，且聚焦於科技創新題材的情況下，使這檔ETF於今日開盤後延續上周漲勢，早盤攻上22.5元刷新高，溢價幅度跟著擴大，至今早上11點溢價幅度在5.8%，大幅超過正負0.5% 正常水準。

統一投信表示，00988A已發行在外受益權單位總數已接近可申購單位數額度上限，已經於本月12日向主管機關申請新額度，並在19日起暫停受理初級市場申購，待新額度申請通過後，將重新開放初級市場申購。

00988A 經理人為陳意婷，觀察最新揭露的持股名單，前三大持股皆為記憶體與 AI 晶片巨頭，美光科技 (Micron) 權重 4.86% 最高，第二大持股為 SanDisk 權重 4.77%，第三大持股則是 超微半導體 (AMD) 4.46%，精準抓到AI趨勢。

至於00988A持有台股持有最多是欣興（3037）、台光電（2383）、聯發科（2454）都是今日盤面強勢股。

