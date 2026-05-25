快訊／台積電漲45元至2300　台股開盤大漲逾千點刷新高

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

美股上周五（22日）日收高，亞股今（25日）早日股開盤甫創高，台股今也開高，以上漲399.9點、42667.87點開盤，漲勢擴大，指數大漲逾千點，衝高至43328.79點，刷歷史新高。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲20元來到2275元，漲幅0.89％，後續衝上2300元；鴻海（2317）上漲5元至255元；聯發科（2454）上漲385元至4245元；廣達（2382）上漲6元來到322元；長榮（2603）上漲1元至220元。

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美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲294.04點或0.58％，收在50579.7點；標準普爾500指數上漲27.75點或0.37％，收7473.47點；那斯達克指數上漲50.87點或0.19％，收在26343.97點；費城半導體指數上漲238.45點或1.99％，收12202.54點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 50579.7 ▲294.04 ▲0.58% S&P500 7473.47 ▲27.75 ▲0.37% NASDAQ 26343.97 ▲50.87 ▲0.19% 費城半導體指數 12202.54 ▲238.45 ▲1.99%

資料來源：證交所