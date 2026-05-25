一票玩00642U！不敗教主「2關鍵」勸退：腳麻跑不掉

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

中東局勢牽動全球原物料市場，期元大SP石油（00642U）今（25）日開盤即遭遇重挫，跌幅高達5.8%。對此，「不敗教主」陳重銘隨即在臉書發文示警，強調該檔ETF存在「台美時差」與「台股連假無法交易」兩大致命傷，導致大跌時投資人根本來不及應變，直言「腳麻跑不掉」，建議有意操作油價的投資人應直攻美股。

開盤重摔5.8%！台美時差成台股油價商品死穴

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陳重銘今早指出，期元大SP石油（00642U）開盤就出現5.8%的劇烈跌幅，若投資人想要操作油價，他強烈不建議使用這一檔台灣掛牌的標的。而核心原因在於「台灣跟美國存在時差」，當美股收盤後，台灣開盤才直接反映國際油價跌勢，這會導致投資人在面臨市場大跌時，完全沒有避險或停損的時間差，落入「根本腳麻跑不掉」的窘境。

台灣連假無法即時交易 專家建議改用複委託買美股

除了時差問題，陳重銘也點出另一個台股投資人的硬傷，就是「台灣喜歡放連假」。由於原油屬於24小時全球波動劇烈的商品，當台灣因連續假期休市時，投資人便無法進行即時交易，只能被動承受國際市場的波動風險。

陳重銘建議，面對這種高波動的商品，投資人若想操作，還是應該直接介入美股市場，例如透過券商複委託購買「USO」（United States Oil Fund），在美股即時交易，才不會再度面臨腳麻跑不掉的危機。

中東戰爭終將落幕 示警投資人：不要一直作多頭

文章最後，陳重銘也對目前的國際地緣政治與油價長線走勢給出提醒。他認為，中東戰爭一定會結束，提醒市場投資人保持理性，不要在油價波動加劇之際還一直一意孤行地去做多頭，盲目追高恐轉眼間淪為套牢族。

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