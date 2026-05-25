面板股4檔飆漲停！群創、友達股東會本周登場 　市場關注「轉型題材」

▲面板雙虎股東會本周登場。（圖／ETtoday資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

群創（3481）、友達（2409）、元太（8069）股東會將於本周登場，市場預期經營團隊針對FOPLP（扇出型面板級封裝）、矽光子等轉型進度有更明確說明，今（25）日追價買盤大舉卡位，群創、友達、彩晶（6116）、瑞軒（2489）等四檔個股跳空鎖住漲停。

群創股東會將於本周三（27日）登場，之前股東會營業報告書中就點出， FOPLP進入量產階段，透過Chip First，RDL等關鍵技術，廣泛應用於行動裝置、車用電子及AI伺服器等領域，儘管半導體業務占集團營收比重不到1%，但市場寄望RDL、TGV技術通過客戶認證，今（2026）年FOPLP產品線貢獻度可望提升，今日股價激情演出，強勢鎖住49.1元漲停價位，逼近「5」字大關，續創2010年4月以來新高價位。

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友達則集結富采（3714）、鼎元（2426）等集團股之力，鎖定光通訊模組，搶矽光子商機，友達負責RDL、玻璃TGV和模組整合，富采、鼎元分工合作前者分別PD發射元件、PD接收元件，供貨給美系光通訊客戶，預期2～3年後上市，其股東會則是本周四（28日）召開。

群創、友達股東會將接力舉行，市場預期經營階層可望針對FOPLP、矽光子有最新進度說明，股價提前反映同步鎖住漲停。

