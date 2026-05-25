AI牛市飆出真贏家　「老牌台股基金」爆發今年賺逾1倍

▲今年來多檔台股基金漲幅逾1倍，表現比主動式ETF更亮眼。



圖文／鏡週刊

受惠AI股全面狂飆，主動式ETF備受投資人追捧，溢價情況（成交價高於實際持有資產淨值 ）頻傳；事實上，主動式ETF績效遠不及傳統台股基金表現；根據統計，截至5月中旬，今年來已逾20檔台股基金報酬率翻倍，較主動式ETF最強標的約70%漲幅更犀利。但台股基金上百檔，投資人該如何挑？

「很多人誤以為基金較保守、報酬有限，其實台股基金操作靈活，對半導體、AI、新能源等趨勢掌握迅速，績效更有機會超越大盤！」基富通董事長林丙輝開門見山說，最近台股大漲，台股基金交易也變得熱絡起來，但若以個股思維操作基金，就會令人捏把冷汗。

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林丙輝直言，要參與台股基金獲利爆發力，正確作法是建立紀律投資習慣，透過長線定期定額策略，分散進場時點；這樣就能避免盯盤、在高檔位置患得患失，「只有投資部位抱得住，才能享受到複利的威力。」

隨著指數站穩4萬點，台股基金績效全面噴發，今年來漲幅超過1倍標的不在少數；投資人開始發現，原來長期最會賺的不是ETF，因為就算攤開今年來市場新寵、主動式ETF報酬率，也未必贏過傳統基金，使「台股基金究竟該怎麼挑？」成為市場熱門話題。

「事實上，很多人連自己是做短線、還是長線都不知道，就開始看排行榜選基金，這樣很容易出問題。」基金教授朱岳中指出，要選對適合自己的台股基金，需掌握核心步驟。

朱岳中認為，挑選基金第1步是確認自己的投資目的，「做短看短，做長看長。」這句話，是他多年來觀察基金市場提出的最重要原則。「很多人明明想做5年、甚至10年以上的投資，卻每天盯著3個月的績效排行；打算做長，就不用太在意短期績效。」

主因在於短期績效很多時候只是剛好搭上熱門題材；像AI多頭行情下，中小型或科技型基金表現非常亮眼，但若遇到空頭修正，績效是否還能維持競爭力，就須進一步觀察。「若規劃長期投資，建議至少看3年以上績效，同時檢視5年、甚至10年報酬率。」朱岳中表示，只有完整經歷過多空循環、且持續維持好成績的操作團隊，才是真正贏家。

至於短打型投資人只要看半年內績效就足夠；「因為基金具有報酬持續特性，也就是強者恆強；短期績效強勢的基金，一般情況下不太可能立刻變差。」他說。

接著，可留意長期績效打敗市值型ETF（如0050、006208）的基金。」朱岳中解釋，0050等市值型ETF代表的是台股大型權值股表現，若一檔基金長期績效無法超越，意味經理人或投資團隊選股能力可能有限。



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