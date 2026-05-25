每月1000元投資AI　11檔績優TISA基金曝光

▲基富通董事長林丙輝表示，TISA級別基金對小資族來說相對友善。



圖文／鏡週刊

今年來受惠AI行情引爆，市場掀起追逐高報酬基金熱潮，不少投資人開始比較哪一檔基金最會漲、哪位經理人最會選股。但在高報酬背後，波動風險也同步放大。對一般上班族與小資族來說，真正挑戰是「抱不住」，因此兼具低成本、低門檻與專家把關優勢的TISA基金，成為長期理財焦點。

台股衝上4萬點後，市場情緒明顯轉趨亢奮；不少投資人開始追逐高績效基金，希望複製AI行情下的翻倍報酬；但在高報酬背後，市場波動其實也同步放大。

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基富通董事長林丙輝就觀察，現在很多投資人看到基金大漲，就忍不住頻繁進出，導致投資最大問題不是「沒買到」，而是根本「抱不住」。

事實上，基金與股票本質不同，基金是長線資產配置工具；若投資人天天盯盤、短線追高殺低，很容易在市場震盪時提前出場，最後反而錯過長線複利效果。因此他認為，對一般上班族與小資族來說，最適合的方式其實是定期定額。

透過分散進場時點，不但能降低追高風險，也能減少情緒干擾；長期累積下來，反而更容易享受到台股長線成長紅利。尤其，TISA級別基金更是長線累積財富最有利的工具。

所謂TISA（Taiwan Individual Savings Account），是符合台灣個人投資儲蓄帳戶制度資格的基金級別，由專家學長把關挑選，最大特色就是低門檻、低成本，適合投資新手。林丙輝指出，目前TISA級別基金，每月最低只需1000元即可定期定額，且具零手續費、低經理費優勢，對年輕族群與小資族來說，相對友善。

目前市場上，共有11檔同時符合「短中長期績效打敗市值型ETF」且具有TISA級別資格的台股基金，包括：野村優質基金、統一大滿貫基金、富蘭克林華美第一富基金、國泰小龍基金、永豐中小基金、復華全方位基金、富邦精銳中小基金、凱基台灣精五門基金、第一金創新趨勢基金、統一台灣動力基金及施羅德台灣樂活中小基金。

這些基金共同特色，是長期聚焦台股成長產業，尤其AI、半導體與中小型科技股布局明確，因此在這波AI超級循環中，績效大幅領先市場。但也要提醒投資人，基金績效再強，過去表現都不代表未來一定持續大漲。

尤其AI族群經歷大漲後，未來市場勢必開始檢驗企業獲利是否真能跟上估值；當產業進入高波動階段，基金淨值震盪幅度也可能同步放大。因此，真正適合多數人的投資方式，絕非追逐最強基金，而是找到一套自己能長期執行的紀律，穩穩留在市場，最終才可能成為贏家。



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