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分割後過11個月「0050股價衝破100元」！投資達人：All in就對了

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲0050股價破100元。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者施怡妏／綜合報導

台股今早多頭氣勢明顯，加權指數開盤跳空上攻，盤中一度大漲逾千點，帶動元大台灣50（0050）同步走強。0050開盤後一路震盪墊高，盤中最高觸及100.35元，再度站上百元價位，投資達人清流君直呼，「0050破100了！ALL IN就對了」，他也不禁好奇問「什麼時候還要再分割？」

0050分割後再進百元俱樂部

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台股今也開高，以上漲399.9點、42667.87點開盤，漲勢擴大，元大台灣50（0050）也在指數帶動下表現強勢，以99.55元開出後，股價隨盤勢向上推升，盤中最高來到100.9元。0050去年6月完成股票分割後，今日盤中再度重返百元價位，重新站進「百元俱樂部」。

股票達人「清流君」在粉專發文，「0050破100了！ALL IN就對了！什麼時候還要再分割？」

底下網友紛紛表示，「你是對的，我差點聽別人分批入場」、「想知道，0050後面還會再分割嗎？」「三位數了，問就是本金不夠多」、「兩周前就一直有人在問何時破100，今天開盤馬上衝破100，真的今日的高點就是未來的低點」。還有許多人留言，「006208死不割，難道醞釀大事情？」「坐等006208」、「富邦台五十不知道要撐到什麼時候欸，該割了大哥」。

0050去年6月18日才完成分割

0050可稱得上台灣ETF始祖，2003年以36.98元的發行價格掛牌上市，伴隨近年台股走高，2025年1月7日股價一度飆漲到206元新高價，元大投信先是大幅調降0050的經理費及保管費後，於2025年2月宣布啟動0050分割計畫；以4倍進行分割，在1拆4比例下，投資人持有股數將乘4倍，最少持有250股就會轉為1張。

分割後，0050於2025年6月18日恢復上市，以47.16元掛牌，終場上漲0.41元或漲幅0.87%，以47.57元作收，成交量爆出24.4萬張歷史天量，零股交易放大到801萬股，同創新高。

關鍵字： 台股ETF0050投資分割

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