基金飆賺不代表穩賺　怪老子揭「標準差」才是真關鍵

▲精算達人怪老子強調，投資基金要看標準差，才能衡量波動度。

圖文／鏡週刊

台股基金績效全面噴發，截至5月上旬，今年來逾20檔基金報酬率翻倍，讓許多投資人重新將目光拉回到傳統台股基金。基金教授朱岳中認為，投資人不該僅盯著績效排行榜挑基金，而是需有一套完整邏輯，掌握關鍵步驟，才能找到長期會賺錢的標的。

「對台股基金來說，單看績效勝率已經很高。另外，可留意長期績效打敗市值型ETF（如0050、006208等）的基金。」基金教授朱岳中解釋，0050等市值型ETF代表的是台股大型權值股表現，若一檔基金長期績效無法超越，意味經理人或投資團隊選股能力有限。

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根據晨星基金評比資料顯示，截至5月上旬，近1個月、3個月、6個月、1年、2年、3年、5年乃至10年累積報酬率贏過0050的台股基金共65檔，其中更有35檔基金近20年來累積報酬率勝出。

朱岳中建議，投資人可特別參考6個月、1年、3年、5年及10年累積報酬率優於0050，且期間績效居前4分之1標的，這樣就能快速鎖定短、中、長期穩定領先的績優群。

像是野村台灣運籌基金、元大新主流基金、野村鴻運基金、台新中國通基金、台新主流基金、野村成長基金、野村中小基金、富邦新台商基金、台新2000高科技基金、摩根新興科技基金、野村積極成長基金、及施羅德台灣樂活中小基金，皆符合上述條件。

「投資應該要瞻前顧後，『瞻前』是比基金報酬率；『顧後』就是看基金淨值波動。」基富通董事長林丙輝指出，高報酬率背後常伴隨高波動風險，對情緒易受影響的投資人來說，未必要追求績效最強基金，布局低波動產品可能更適合自己。

而在基金評比中，最簡單有用的指標就是標準差。「標準差越小，代表基金波動幅度越低，越靠近平均報酬率；相反地，標準差越大，代表離平均報酬率越遠，基金較易出現大起大落情況。」精算達人怪老子強調，投資基金不能只看報酬率，還要看標準差，才能衡量波動度。

怪老子舉例說明，「假設0050年平均報酬率為12.6%，標準差為18.57%，代表每年0050報酬率若隨機出現，則有68%機率績效落在負6至31.2%間（平均報酬率加減一個標準差）。」他說，像是晨星或MoneyDJ網站，都能找到標準差資訊，投資人可自行研究追蹤。

最後，挑選基金還需追蹤標的持股與產業布局方向。「現在很多人本末倒置，投資前先研究各基金持股內容，其實只要確認經理人是否掌握市場主流趨勢就可以。」朱岳中認為，現在AI族群已成台股主軸，基金持股高度集中在AI相關個股是正常現象；投資人須評估風險承受度，以免基金表現不符預期。



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