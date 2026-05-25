台股衝4萬3千新高！00403A飆買氣穩居成交王　0050分割後首破百

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

美伊停戰協議可望在近日內出爐，激勵今（25）日台股跳空開高攻破4萬3千點大關，擁有293萬名受益人元大台灣50（0050）勁揚3.8%，突破百元大關，最高來到101元，近期掛牌主動統一升級50（00403A）股價重返10元票面，人氣大舉回籠，到11點半左右成交量來到56萬多張，居上市成交量第一大。

台股指數創新高，除了0050衝破破百元，創去年6月分割以來新高，主動統一台股增長（00981A）股價連三紅，大漲6%，攀上31.75元新高，受益人數達126萬，排名第四大的人氣高息群益台灣精選高息ETF（00919）盤中上漲至27.18元，也創下新高。

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市值型ETF龍頭0050今日登上百元大關，距離去年6月完成「1拆4」，還不到一年就漲回到百元大關，以47.16元分拆後重新掛牌價來看，每張獲利約5萬3千左右。

0050在2003年以36.98元的發行價格掛牌上市，股價最低落在2008年11月28.53元，經歷過金融海嘯、美中貿易戰、全球疫情、川普關稅等利空，股價最高是在去年1月206元，經統計0050自成立以來至今，含息總報酬率已超過1900%，近期資產規模來到1.8兆，受益人數為293萬人。

00981A於去年5月15日以10元掛牌，規模從成立之初28億元，到近期2720億元，今年以來報酬高達62.64%，受益人來達93萬人，而今日股價伴隨台股上攻創下31.75元新高。