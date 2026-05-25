不是00981A！專家點名「這檔ETF」最抗跌　逆勢突圍創新高

▲財經專家阮慕驊點名00984A很抗跌，屬於穩穩賺的類型。（示意圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

台股今年在AI題材帶動下持續走強，今（25）加權指數一路衝破4萬3千點，也讓主動式ETF績效表現備受市場關注。不過，5月中旬大盤突然劇烈震盪，加權指數一度重挫超過2300點，也讓原本強勢的主動式ETF重新洗牌。

財經專家阮慕驊近日在臉書發文分析指出，之前一波修正屬於「漲多拉回」，並非真正的空頭轉折。他認為，在輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳公布亮眼財報後，AI產業趨勢再度獲得市場關注，資金也重新回流科技股，帶動台股於今日再創收盤指數新紀綠。

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阮慕驊表示，AI長線趨勢依舊強勁，因此台股創高並不令人意外。不過，他認為這波修正也剛好成為檢視ETF體質的重要時機，因此特別觀察在5月22日大盤創高當天，哪些主動式ETF能同步改寫新高。

他指出，市場熱門的00981A、00403A與00992A當天皆未能跟上大盤腳步，反而是主動安聯台灣高息

（00984A）成功逆勢創高，表現相對突出。

阮慕驊坦言，00984A並不是今年漲幅最驚人的主動式ETF，市場討論度也不如其他熱門標的，但在這波大盤急跌過程中，展現出相對穩定的抗跌能力。

他分析，當市場快速回檔時，00984A不僅守住月線，整體跌幅在主動式ETF中也相對較小，因此成為近期盤面上的「黑馬」。

阮慕驊認為，00984A最大的特色就是「穩」，雖然不像高波動ETF容易短線暴漲，但相對也較不容易出現劇烈修正，適合風險承受度較低，或偏好穩健資產配置的投資人。

除了抗跌能力外，他也提到00984A在配息表現上同樣具有優勢。目前該ETF已完成3次配息，且皆快速完成填息，對於重視現金流收益的投資人而言，具一定吸引力。

阮慕驊最後也分享自己的投資觀念，認為投資最重要的是「行穩致遠」，比起短線衝高後大幅回跌，能夠穩定累積資產，才是長期投資更重要的方向。

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