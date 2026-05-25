富邦人壽、富邦產險導入AI數位化　加速保險三大流程

▲富邦人壽AI打造「核保智能助理」與「理賠智能助理」加速作業效率。（圖／富邦人壽提供）

記者巫彩蓮／台北報導

因應數位轉型浪潮與客戶體驗升級需求，富邦金（2881）旗下富邦人壽、富邦產險加速布局數位保險服務，以AI與數位身分驗證等科技應用，全面優化「投保、核保、理賠」三大流程。

富邦人壽表示，公司積極推動數位轉型，提升服務便利性與作業效率，將AI與數位科技導入投保、核保、理賠等三大保險服務階段，建構多元AI數位應用與同仁協作，具體展現由概念走向實務的落地成果。於投保端，富邦人壽推出「行動投保一鍵簽」讓客戶完成MID行動身分驗證、線上簽署行動投保服務同意書，並確認整份要保文件無誤後，以OTP完成一次性簽名，安全且便利完成文件簽署。

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核保端則應用Gen AI之模型建構「核保智能助理」，透過AI協助摘要、病歷，解決過往需判讀大量專業醫學英文病歷的作業痛點，讓核保人員能更專注於風險判斷與專業決策。理賠端的「理賠智能助理」能協助判讀診斷書、病理切片報告及醫療費用單據等多項理賠文件，提供判斷參考依據，有效縮短閱讀和比對時間，降低新人學習門檻，提升整體理賠作業效率。

為持續升級數位服務體驗，富邦產險推出「FacePass 極速保」AI人臉辨識服務，為保險業首家獲主管機關核准試辦導入數位身分驗證與要保書線上簽署機制的業者。保戶僅需透過專屬連結完成身分註冊，即可使用行動裝置進行AI人臉辨識，輕鬆完成身分驗證與簽署要保文件，實現隨時隨地快速投保的全新體驗。

富邦產險表示，「FacePass極速保」將傳統臨櫃紙本作業全面升級為無紙化數位流程，實現「隨時隨地、3分鐘快速投保」的全新體驗，有效縮短投保與核保作業時間，提升整體作業效率與服務便利性。服務範圍涵蓋多項常見保險商品，並開放外籍人士持居留證投保，落實普惠金融與公平待客精神；同時，投保與簽署過程全程留存數位紀錄，確保資料傳輸與保存安全。未來，富邦產險將持續深化 AI 科技應用，打造更貼近客戶需求的智慧化保險服務。

