尋找下一個臺灣之光！「中信60甲子緣」打造室內迷你棒球場　平日下午限定棒球體驗活動　專業教練陪你打棒球

▲▼「中信60甲子緣」棒球特展平日下午推出棒球體驗活動，以下同。（圖／中國信託提供）

記者巫彩蓮／台北報導



尋找下一個棒球臺灣之光！目前正於LaLaport南港7樓熱烈舉辦的「中信60甲子緣」棒球特展不只帶領民眾回顧臺灣棒球百年歷史、重溫中華隊征戰各大國際賽感動人心的時刻，更特別打造室內迷你棒球場，於每週二至週五平日下午推出現場報名的棒球體驗活動，設有運動科學投打設備，每日場次名額有限，歡迎家長帶著小朋友一起揮棒、投球、跑壘，從遊戲中感受棒球運動的魅力，發掘自己的運動潛力。

近年棒球熱潮席捲全臺，中華隊於世界棒球十二強賽（P12）到世界棒球經典賽（WBC）的熱血表現，讓更多臺灣孩子嚮往站上紅土，一圓棒球夢。「中信60甲子緣」棒球特展特別安排棒球體驗活動，讓孩子們不只是看展，也能體會棒球運動的樂趣，現場有專業棒球教練指導，每日兩場次、每場次限額20名。

每週二推出「棒球投球教學、投球測速」，讓小朋友感受站上投手丘的熱血與挑戰；週三安排「基礎棒球打擊練習、VR（Virtual Reality）打擊比賽」，透過虛實整合體驗揮棒快感；週四則有「跑壘、繞壘、離壘練習」，培養場上速度感與反應能力；週五進行「傳接球訓練、滾地球守備訓練」，學習團隊合作與守備基本功。透過循序漸進的課程，讓沒有棒球基礎的小朋友，也能輕鬆享受棒球樂趣。

中國信託強調，棒球不只是運動競技，更是一個人格教育，可以培養紀律、團隊合作及永不放棄的精神，希望透過寓教於樂的活動設計，讓孩子從小接觸棒球、愛上棒球，擴大臺灣基層棒球人口，也讓家長在陪伴過程中，共同留下珍貴回憶。

「中信60甲子緣」棒球特展即日起至今年6月21日止，每週二至週日上午11點至晚上8點30分於中國信託金融園區多功能會場（LaLaport南港7樓）免費入場，開放各級學校預約團體導覽，更多活動訊息請參考Home Run Taiwan臉書粉絲團或官網（homeruntaiwan.com）。

