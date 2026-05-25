台股回檔也不怕！專家點名「00984A」穩穩賺：大盤急殺仍守住

▲00984A的特性就是抗跌。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者施怡妏／綜合報導

在AI與半導體熱潮帶動下，台股氣勢如虹，今（25）日跳空開高攻破4萬3千點大關，也讓不少主動式ETF有亮眼表現。財經專家阮慕驊指出，5月中旬大盤一度急跌超過2300點，其中00984A表現相對穩健，不只抗跌，也在大盤創高時跟著寫下新高紀錄，「穩穩賺的那種，雖然不會暴衝，但也不會暴跌。」

大讚00984A抗跌表現

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財經專家阮慕驊在粉專發文，台股在五月中旬急跌了兩千點，讓許多投資人嚇出一身冷汗，「畢竟今年漲了12,000多點，居高思危、戒慎恐懼的心態是必然。」不過，台股後續又持續飆高，但他更在意是，有哪些台股主動式ETF創下新高，「大盤修正就是檢驗手上持股和ETF的最好機會。」

阮慕驊指出，5月22日大盤創新高時，00981A、00403A與00992A在當天都沒有跟著大盤刷新高點；相較之下，00984A（主動安聯台灣高息）卻逆勢突圍，成功創下掛牌以來新高，表現明顯較為突出。

漲幅不一定最猛 但回檔時相對穩



阮慕驊表示，00984A今年漲幅不是最兇的，市場討論度也不像其他幾檔那麼高，但這波回檔的表現真的很穩，「大盤急殺的時候，它守住了月線，回檔幅度也是主動式ETF裡相對最輕的」。

阮慕驊分析，00984A的特色在於走勢相對穩，不容易大漲大跌，較適合風險承受度較低、希望資產穩定成長的投資人，「心臟比較小顆的人，就會覺得它挺好，或是拿它來做資產配置，分散一下風險也不錯」；除了股價相對抗跌之外，配息表現也相當穩定，他指出「目前三次配息都完成極速填息，這點其實很加分。」