黃仁勳突現身饒河夜市引爆旋風！連NVIDIA官方X都變美食帳號

▲黃仁勳所到之處均吸引民眾圍觀，昨晚在饒河夜市大啖美食與民眾互動引發網友熱議。（翻攝自X@nvidianewsroom）

圖文／鏡週刊

輝達執行長黃仁勳23日抵達台灣，即將參加6月起舉辦的輝達GTC TAIPEI、 COMPUTEX 台北國際電腦展活動，更是在昨（24日）晚造訪了台北饒河夜市引爆網友熱議。黃一邊品嘗美食，一邊與民眾互動，而過往談論科技、技術的輝達官方X帳號化身美食帳號，貼出黃抱著芒果冰的俏皮畫面與逛夜市的片段。

黃仁勳上週六（23日）提前抵達台灣後，首站前往南港出席輝達（NVIDIA）開發者社群活動，後續行程包含6月1日的台北流行音樂中心進行NVIDIA GTC Taipei主題演講，同時會參與6月2日起的COMPUTEX 2026台北國際電腦展及「兆元宴」等重要活動。

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黃仁勳昨（24日）晚間已先赴台積電創辦人張忠謀家中餐敘，結束後又臨時起意前往饒河夜市續攤，引發民眾熱烈圍觀，相關畫面迅速在網路上瘋傳。有民眾分享，在夜市買烤玉米時巧遇黃仁勳，對方主動詢問好不好吃，接著低頭咬了一口，還大方塞給老闆1,000元鈔票。

輝達X官方帳號最新一篇貼文，分享黃仁勳的夜市行程，「來到台北怎麼能沒有夜市（It's not a trip to Taipei without a night market stop）」，並貼出黃抱著芒果冰的俏皮畫面，以及一段黃於夜市與民眾互動、簽名的影片，而23日也貼出黃拿著啤酒發表談話的片段。

貼文下不少網友分享捕獲「野生黃仁勳」的影像，包含黃仁勳抱著貓咪的照片，「不在台灣吃胖就離開，根本是一種罪」、「這男人賣著全世界最昂貴的晶片，結果他在夜市裡看起來比我見過任何科技論壇上的人都還開心」、「我覺得等他離開NVIDIA之後，很可能會變成美食網紅」。

It's not a trip to Taipei without a night market stop. ???????????? pic.twitter.com/Wl5cC3D16d — NVIDIA (@nvidia) May 24, 2026

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