快訊／台股收漲1376.43點、創史上第5大漲點　台積電漲55元

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（25日）開高走高，加權指數終場大漲1376.43點，以43644.4點作收，漲幅3.26％，成交量13013.25億元，不僅創收盤指數新紀綠，收盤漲點也創下史上第5大。

台股今日開高走高，指數在臨收盤前再度衝高，在下午1點21分，指數衝高至43645.78點，創下史高紀錄，大漲1377.81點，創下盤中第八大漲點。

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美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲399.9點開出，指數開高走高，盤中最高達43645.78點，最低42667.87點，終場收在43644.4點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲55元來到2310元，漲幅2.44％；鴻海（2317）上漲11元至261元；聯發科（2454）上漲385元至4245元；廣達（2382）上漲0.5元來到316.5元；長榮（2603）下跌5元至214元。

今天漲幅前5名個股為富邦蘋果正二N（02001L）上漲16.45元，漲幅11.76％；雙鍵（4764）上漲32元，漲幅10％；富鼎（8261）上漲16元，漲幅10％；中釉（1809）上漲4.15元，漲幅10％；新鋼（2032）上漲1.65元，漲幅10％。

跌幅前5名個股則為隴華（2424）下跌1.45元，跌幅9.93％；森崴能源（6806）下跌0.92元，跌幅9.92％；憶聲（3024）下跌1.55元，跌幅8.81％；威健（3033）下跌4.7元，跌幅8.72％；皇昌（2543）下跌3.3元，跌幅7.25％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 富邦蘋果正二N（02001L） 156.35 ▲16.45 ▲11.76％ 雙鍵（4764） 352.0 ▲32.0 ▲10.0％ 富鼎（8261） 176.0 ▲16.0 ▲10.0％ 中釉（1809） 45.65 ▲4.15 ▲10.0％ 新鋼（2032） 18.15 ▲1.65 ▲10.0％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 隴華（2424） 13.15 ▼1.45 ▼9.93％ 森崴能源（6806） 8.35 ▼0.92 ▼9.92％ 憶聲（3024） 16.05 ▼1.55 ▼8.81％ 威健（3033） 49.2 ▼4.7 ▼8.72％ 皇昌（2543） 42.2 ▼3.3 ▼7.25％

資料來源：證交所