快訊／台股收漲1376.43點、創史上第5大漲點　台積電漲55元

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（25日）開高走高，加權指數終場大漲1376.43點，以43644.4點作收，漲幅3.26％，成交量13013.25億元，不僅創收盤指數新紀綠，收盤漲點也創下史上第5大。
台股今日開高走高，指數在臨收盤前再度衝高，在下午1點21分，指數衝高至43645.78點，創下史高紀錄，大漲1377.81點，創下盤中第八大漲點。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲399.9點開出，指數開高走高，盤中最高達43645.78點，最低42667.87點，終場收在43644.4點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲55元來到2310元，漲幅2.44％；鴻海（2317）上漲11元至261元；聯發科（2454）上漲385元至4245元；廣達（2382）上漲0.5元來到316.5元；長榮（2603）下跌5元至214元。
今天漲幅前5名個股為富邦蘋果正二N（02001L）上漲16.45元，漲幅11.76％；雙鍵（4764）上漲32元，漲幅10％；富鼎（8261）上漲16元，漲幅10％；中釉（1809）上漲4.15元，漲幅10％；新鋼（2032）上漲1.65元，漲幅10％。
跌幅前5名個股則為隴華（2424）下跌1.45元，跌幅9.93％；森崴能源（6806）下跌0.92元，跌幅9.92％；憶聲（3024）下跌1.55元，跌幅8.81％；威健（3033）下跌4.7元，跌幅8.72％；皇昌（2543）下跌3.3元，跌幅7.25％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|富邦蘋果正二N（02001L）
|156.35
|▲16.45
|▲11.76％
|雙鍵（4764）
|352.0
|▲32.0
|▲10.0％
|富鼎（8261）
|176.0
|▲16.0
|▲10.0％
|中釉（1809）
|45.65
|▲4.15
|▲10.0％
|新鋼（2032）
|18.15
|▲1.65
|▲10.0％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|隴華（2424）
|13.15
|▼1.45
|▼9.93％
|森崴能源（6806）
|8.35
|▼0.92
|▼9.92％
|憶聲（3024）
|16.05
|▼1.55
|▼8.81％
|威健（3033）
|49.2
|▼4.7
|▼8.72％
|皇昌（2543）
|42.2
|▼3.3
|▼7.25％
資料來源：證交所
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