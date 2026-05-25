台船轉盈招募283名生力軍　起薪最高55K

▲台船招募新人起薪最高可達新台幣55,000元。（圖／台船提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣國際造船公司(2208)今年將轉虧為營，作為台灣造船產業的領航者，今年度因應潛艦、國艦國造、商船等「三大生產線」量能滿載，繼去年底大舉招募229名新進人員後，今年度將再度強勢招考283名生力軍，起薪最高可達新台幣55,000元。

「台船的過去或許您來不及參與、但台船的未來不能沒有您」，本次甄試報名自即日起至今年6月17日(三)14:00止，預計招考工程及管理類科99名、技術類職缺184名。公司擁有完整的選、育、用、留制度，邀請有志投入海洋產業的菁英們踴躍報考。

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推動國防自主與產業升級為國家重要戰略，台船公司不僅全力響應政策，更將其視為推動企業永續發展的核心驅動力。本次招考將延攬工管類菁英共99名，包含造船、輪機、電機、機械、軟體開發、專案工程及各類管理人才。

這些菁英不僅將投入艦艇設計、船舶綠能環保技術及生產管理等核心工作，更肩負起智慧化、無人化船艦的前瞻技術研發任務。針對具備相關全職工作經驗之工程師，進用起薪最高可達新台幣55,000元，並將依據工作績效考核以逐年調薪。

為發展國艦國造與商船製造業務，台船公司對技藝超卓的技術人才需求殷切，本次釋出技術類職缺共184名。招募重點鎖定具備專業技能與證照之鉗工、電工、電子工、起重工，以及繪圖工等技術人才。

此外，為厚植基礎技術力，亦大量招募冷作工與電銲工人員，此二類別者不需具備證照，凡錄取者將由本公司安排基礎與生產實習訓練，培育成為優秀的專業技術人員。

本次招考總計釋出工管類99名、技術類184名職缺，涵蓋從設計研發到現場製造的關鍵崗位。台船公司表示誠摯邀請有志於投入國防、綠能、以及智慧海洋科技的優秀人才踴躍報名，詳細招考職類、資格條件及薪資待遇等，請詳閱本次甄試簡章及台船公司官網訊息。

報名日期：即日起至115年6月17日（三）14:00止

 甄試報名網站：

 筆試日期：115年7月18日（六）