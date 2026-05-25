驗船中心掌握MSC 111決議　自主船舶章程完成建議今年年中實施

▲本次會議MASS Code討論重點。（圖／CR提供）

記者張佩芬／台北報導

國際海事組織(IMO)海事安全委員會第111次會議(MSC 111)已於上周五(22)日結束。驗船中心(CR)指出，本次會議除採納眾多提升航行安全的修正案外，最大亮點在於對「海上自主水面船舶(MASS)」相關規定的深入研議並正式完成，建議自今年7月1日起實施。

CR表示，經歷近兩週的密集討論，非強制性海上自主水面船舶章程(MASS Code)已正式完成，該章程涵蓋範圍廣泛，包含船舶技術、操作及監管權責等多面向議題。未來，業界將可依據 MASS Code 申請檢驗與發證。

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▲MASS Code檢驗發證流程示意圖。（圖／CR提供）

此外，本次會議亦研議後續「經驗建立階段(EBP)」應關注的重點，期望藉由實務上的檢驗、營運及管理經驗，持續進行滾動式修正，為未來正式實施強制性的 MASS Code 做好準備。

CR補充，IMO為達成的2050年溫室氣體淨零排放目標，預期將有更多船舶採用零或近零溫室氣體排放技術與替代燃料。因此，本次會議正式批准了多項關鍵準則，包含「使用甲醇/乙醇燃料以及氨燃料船舶之船員訓練臨時準則」、「使用氫燃料之船舶安全臨時準則」與「使用氨貨物作為燃料臨時準則」。同時批准了船舶新技術與替代燃料安全準則預定工作計畫。

▲船舶新技術與替代燃料安全準則預定工作計畫。（圖／CR提供）

另一方面，針對近年日益嚴峻的組織犯罪與走私等非法活動威脅，本次會議亦著重研議如何運用「國際船舶及港口設施保全章程(ISPS Code)」來強化前述議題的海上防禦機制。IMO亦鼓勵各會員國針對此議題，於下屆(MSC 112)會議提交具體的修訂提案。

為協助我國航運各界即時了解國際海事安全的最新動態，CR已發布會議結論快報(