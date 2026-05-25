ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

面試常被問「是不是住家裡？」　內行曝原因：連爸媽職業都問

▲▼面試、人才招募、履歷、求職。（示意圖／ETtoday資料照）

▲面試很常被問，是不是住在家裡。（示意圖／ETtoday資料照）

記者施怡妏／綜合報導

求職時常會遇到形形色色的面試官，如何回答問題也是錄取工作的關鍵，有網友指出，發現不少面試官，尤其是老闆，會在面試時詢問求職者「是不是住家裡」。原PO對此感到好奇，想知道面試官提出這個問題的原因。貼文一出，有網友點出背後原因，「因為沒經濟壓力通常做不久。」

原PO不解詢問動機

[廣告]請繼續往下閱讀...

有網友在Dcard發文，觀察到許多面試官在面試過程中，會詢問求職者是否住在家裡，而且提出這個問題的人以老闆居多，「為啥要問這個？是想問出面試人員的經濟狀況嗎？雖然比起問太誇張的隱私（如家庭成員、家人的工作）這問題還好，但不懂為啥要問？」

貼文一出，網友猜測，面試官詢問的原因，是想了解經濟狀況，「租房的人有經濟壓力，台灣雇主還是比較喜歡有經濟壓力的人，不容易跑」、「其實就是變相的在問你有沒有買房或租房啦」、「問住家裡還是租房，可能是判斷你的經濟壓力，覺得缺錢不容易辭職」、「他就是要看你有沒有經濟需求。我去面試過兼職人員，他問我說兼職的薪水夠嗎？我說夠。然後就沒下文了」。

網友猜測：想探經濟狀況

不少人都被問過很隱私的問題，「我還被問過有沒有負債、有沒有男朋友、有沒有兄弟姐妹、爸媽在做什麼的，被問到很不舒服」、「我有遇過不只問家庭成員，是面試當場先完成詳細的手寫履歷表，包含爸爸媽媽的公司名稱、年紀和職稱，八字都還沒有一撇，個資先被挖光光」。

有網友留言，「遇到這問題，我都說住家裡，但是父母退休了我要養他」、「面試講對方想聽的，講實話會把自己弄死。問感情狀況，要說單身不婚，主管聽到有婚假跟育嬰假要被用了，一定不錄取妳。」

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【汪：我就靜靜看著你】爸半夜查勤找不到狗　愛犬一旁滿臉問號看他忙

推薦閱讀

快訊／台股新增10檔「抓去關」　被動元件龍頭國巨*入列

快訊／台股新增10檔「抓去關」　被動元件龍頭國巨*入列

證交所、櫃買中心今（25日）公布台股新增處置股名單，上市包括國巨*（2327）、隴華（2424）、大毅（2478）、禾伸堂（3026）、大量（3167）、國精化（4722）、事欣科（4916）、森崴能源（6805）、尖點（8021）9檔；上櫃有昇達科（3491）1檔，合計共10檔，處置時間均從明（26日）到6月8日。

2026-05-25 18:25
股匯齊揚！外資強補494億元　華邦電、力積電大買逾7萬張

股匯齊揚！外資強補494億元　華邦電、力積電大買逾7萬張

超微執行長蘇姿丰、輝達執行長黃仁勳來台鞏固AI供應鏈，今（25）日台股跳空收高，站上4萬3千點大關，新台幣兌美元收盤收31.47元，升值9.8分，而外資回補494億元，外資回補華邦電（2344）、力積電（6770）兩檔記憶體個股7萬多張，分居單日買超第一、二個股。

2026-05-25 17:43
被動元件股價飆不停12檔收漲停　凱美提前開獎「獲利小衰退」

被動元件股價飆不停12檔收漲停　凱美提前開獎「獲利小衰退」

由於人工智慧（AI）基建需求，被動元件多頭氣盛，漲勢持續，今（25日）包含指標股國巨*（2327）、華新科（2492）等多達12檔亮燈漲停；其中凱美（2375）被要求提前公布獲利，4月單月稅前盈餘 5400萬元，比去年同期衰退7%。

2026-05-25 16:45
PCB概念股漲不停！欣興晉升千元俱樂部　南電遭賣股獨垂淚

PCB概念股漲不停！欣興晉升千元俱樂部　南電遭賣股獨垂淚

台股大漲，PCB概念股連袂走強，PCB板龍頭華通（2313）攻漲停，銅箔基板（CCL）廠台光電（2383）、台燿（6274）飆漲停，載板龍頭欣興（3037）晉升千元俱樂部，惟南電（8046）遭大股東賣股，股價獨垂淚。

2026-05-25 12:31
面板股4檔飆漲停！群創、友達股東會本周登場 　市場關注「轉型題材」

面板股4檔飆漲停！群創、友達股東會本周登場 　市場關注「轉型題材」

群創（3481）、友達（2409）、元太（8069）股東會將於本周登場，市場預期經營團隊針對FOPLP（扇出型面板級封裝）、矽光子等轉型進度有更明確說明，今（25）日追價買盤大舉卡位，群創、友達、彩晶（6116）、瑞軒（2489）等四檔個股跳空鎖住漲停。

2026-05-25 10:17
聯發科跳空漲停刷新高　外資曝升級成Google核心供應商

聯發科跳空漲停刷新高　外資曝升級成Google核心供應商

IC設計龍頭聯發科（2454）火力全開，今（25）日以跳空以漲停價4245元開出鎖死，飛越4000元，再刷新高，亞系外資出具最新報告，認為 Google 最新的 TPU（張量處理器）已把聯發科視為策略核心供應商，而非過往替代供應商，看好聯發科後市動能，將目標價從4500元上調至5922元，認為市場還未充分反映聯發科利多。

2026-05-25 09:56
台股衝4萬3千新高！00403A飆買氣穩居成交王　0050分割後首破百

台股衝4萬3千新高！00403A飆買氣穩居成交王　0050分割後首破百

美伊停戰協議可望在近日內出爐，激勵今（25）日台股跳空開高攻破4萬3千點大關，擁有293萬名受益人元大台灣50（0050）勁揚3.8%，突破百元大關，最高來到101元，近期掛牌主動統一升級50（00403A）股價重返10元票面，人氣大舉回籠，到11點半左右成交量來到56萬多張，居上市成交量第一大。

2026-05-25 11:42
34.8萬人嗨！00940配息增至0.05元　今股價刷新高

34.8萬人嗨！00940配息增至0.05元　今股價刷新高

受益人數34.8萬人、月配息元大台灣價值高息ETF（00940）公布5月配息金額，由前一個月0.045元調升至0.05元，以今（25）日收盤價11.73元計算，單次配息約0.42%，年化配息率5.1%，除息交易日為6月9日，收益分配日為7月1日。

2026-05-25 16:01
輝達27日北士科新總部預定地舉辦員工大會　黃仁勳出席

輝達27日北士科新總部預定地舉辦員工大會　黃仁勳出席

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳上周六（ 5月22日）來台，在台行程滿滿，輝達今（25日）宣布，為慶祝台灣NVIDIA Constellation（星群）專案正式啟動，將於27日在北投士林科技園區T17、T18預定地舉辦NVIDIA台灣員工大會。

2026-05-25 10:13
面試常被問「是不是住家裡？」　內行曝原因：連爸媽職業都問

面試常被問「是不是住家裡？」　內行曝原因：連爸媽職業都問

求職時常會遇到形形色色的面試官，如何回答問題也是錄取工作的關鍵，有網友指出，發現不少面試官，尤其是老闆，會在面試時詢問求職者「是不是住家裡」。原PO對此感到好奇，想知道面試官提出這個問題的原因。貼文一出，有網友點出背後原因，「因為沒經濟壓力通常做不久。」

2026-05-25 18:38

讀者迴響

熱門新聞

台積電遭傳大砍分紅　公司回應：有信心全年成長超過去年

快訊／台股新增10檔「抓去關」　被動元件龍頭國巨*入列

比同門00981A還猛！00988A飆逾10%創高　公司示警「溢價擴大」

即／黃仁勳真的衝饒河夜市！邊啃烤玉米邊合照

快訊／台積電漲45元至2300　台股開盤大漲逾千點刷新高

PCB概念股漲不停！欣興晉升千元俱樂部　南電遭賣股獨垂淚

34歲才開始買0050「她嘆晚了」！大票搖頭

聯發科跳空漲停刷新高　外資曝升級成Google核心供應商

輝達總部27日動土！黃仁勳證實出席

34.8萬人嗨！00940配息增至0.05元　今股價刷新高

SpaceX上市！台股最純衛星股先刷天價　低軌PCB龍頭現增溢價曝

0050分割後「過11個月」股價衝破100元

快訊／台股收漲1376.43點、創史上第5大漲點　台積電漲55元

台股衝4萬3千新高！00403A飆買氣穩居成交王　0050分割後首破百

《富爸爸》作者預言市場將崩盤！點名黃金狂飆10萬鎂

面板股4檔飆漲停！群創、友達股東會本周登場 　市場關注「轉型題材」

輝達救台股AI供應鏈大噴發　專家示警短線風險升高

被動元件股價飆不停12檔收漲停　凱美提前開獎「獲利小衰退」

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
未婚妹北上住姊家…遭毒蟲駕車掃倒「換檔輾斃」！家屬抵醫院相驗

未婚妹北上住姊家…遭毒蟲駕車掃倒「換檔輾斃」！家屬抵醫院相驗
黃仁勳與張忠謀餐敘近3小時　結束直奔饒河夜市

黃仁勳與張忠謀餐敘近3小時　結束直奔饒河夜市

盧廣仲高流秀海豚音開飆〈幾分之幾〉　經典曲連發〈我愛你〉〈太陽與地球〉

盧廣仲高流秀海豚音開飆〈幾分之幾〉　經典曲連發〈我愛你〉〈太陽與地球〉

狗狗衝馬路釀禍！8旬飼主、機車騎士撞一團慘摔！2人都送醫

狗狗衝馬路釀禍！8旬飼主、機車騎士撞一團慘摔！2人都送醫

新北保時捷男完全沒煞車狠撞燈桿　車頭全爛又是毒駕！

新北保時捷男完全沒煞車狠撞燈桿　車頭全爛又是毒駕！

熱門快報

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366