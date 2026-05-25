面試常被問「是不是住家裡？」　內行曝原因：連爸媽職業都問

▲面試很常被問，是不是住在家裡。（示意圖／ETtoday資料照）



記者施怡妏／綜合報導

求職時常會遇到形形色色的面試官，如何回答問題也是錄取工作的關鍵，有網友指出，發現不少面試官，尤其是老闆，會在面試時詢問求職者「是不是住家裡」。原PO對此感到好奇，想知道面試官提出這個問題的原因。貼文一出，有網友點出背後原因，「因為沒經濟壓力通常做不久。」

原PO不解詢問動機



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有網友在Dcard發文，觀察到許多面試官在面試過程中，會詢問求職者是否住在家裡，而且提出這個問題的人以老闆居多，「為啥要問這個？是想問出面試人員的經濟狀況嗎？雖然比起問太誇張的隱私（如家庭成員、家人的工作）這問題還好，但不懂為啥要問？」

貼文一出，網友猜測，面試官詢問的原因，是想了解經濟狀況，「租房的人有經濟壓力，台灣雇主還是比較喜歡有經濟壓力的人，不容易跑」、「其實就是變相的在問你有沒有買房或租房啦」、「問住家裡還是租房，可能是判斷你的經濟壓力，覺得缺錢不容易辭職」、「他就是要看你有沒有經濟需求。我去面試過兼職人員，他問我說兼職的薪水夠嗎？我說夠。然後就沒下文了」。

網友猜測：想探經濟狀況



不少人都被問過很隱私的問題，「我還被問過有沒有負債、有沒有男朋友、有沒有兄弟姐妹、爸媽在做什麼的，被問到很不舒服」、「我有遇過不只問家庭成員，是面試當場先完成詳細的手寫履歷表，包含爸爸媽媽的公司名稱、年紀和職稱，八字都還沒有一撇，個資先被挖光光」。

有網友留言，「遇到這問題，我都說住家裡，但是父母退休了我要養他」、「面試講對方想聽的，講實話會把自己弄死。問感情狀況，要說單身不婚，主管聽到有婚假跟育嬰假要被用了，一定不錄取妳。」