34.8萬人嗨！00940配息增至0.05元　今股價刷新高

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

受益人數34.8萬人、月配息元大台灣價值高息ETF（00940）公布5月配息金額，由前一個月0.045元調升至0.05元，以今（25）日收盤價11.73元計算，單次配息約0.42%，年化配息率5.1%，除息交易日為6月9日，收益分配日為7月1日。

日前台灣指數公司公布00940追蹤指數最新定審結果，新增十檔成分股，分別為英業達(2356)、建準(2421)、凱基金(2883)、台新新光金 (2887)、台灣大(3045)、神達(3706)、祥碩(5269)、亞翔(6139)、帆宣(6196)、元太(8069)。

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刪除十檔成分股，分別為金寶(2312)、仁寶(2324)、廣達(2382)、美律(2439)、長榮(2603)、神基(3005)、廣明(6188)、力成(6239)、矽格(6257)、啟碁(6285)。



觀察00940目前淨值組成來源，主要配息來源來自於成分股的現金股息，持股結構進一步聚焦獲利能力與股息穩定性兼具企業，近期受惠AI與電信題材表現亮眼， 5月以來績效達14%。

另外，本次刪除股中不少於持有期間呈現顯著正報酬，包括矽格持有期間上漲約200%，啟碁上漲約130%，為00940帶來已實現資本利得，未來有望成為配息來源。根據元大投信官網顯示，截至上周五（22日），00940帳上含息可分配收益為0.1元，資本利得為1.45元，若每月續配發0.05元仍充足有餘。

法人分析，高股息ETF吸引力除殖利率高低外，更關鍵的是「配得穩」。00940此次月配金額創高，在成分股股利逐步入帳下，後續配息具一定支撐，有望提升投資人對穩定現金流的信心。

