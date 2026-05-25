國票金董座遭傳被逼退　魏啟林：與事實存在顯著落差

▲國票金董事長魏啟林。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

國票金（2889）將於5月29日進行董事改選，並推選新任董事長、總經理，對於部分媒體報導提及「78 歲張兆順再度出馬救火、逼退魏啓林」等說法，董事長魏啓林今（ 25 ）日出面發出聲明，相關報導內容與事實存在顯著落差，基於公司長期穩定發展考量，均以經營權平順移轉與交接為首要任務，而即將接任董事長張兆順，兩人相識近30年是老朋友。

國票金股權結構近年發生重大變化，公股金融機構持股已提升至22%以上，魏啓林了解到國票金未來將朝公股主導經營方向發展，基於公司長期穩定發展與20多萬名股東最大權益之考量，自始即以協助經營權平順移轉與交接為首要任務。

[廣告]請繼續往下閱讀...

自今年初起，魏啓林便主動配合股東結構之轉變，協助推動各項業務與人事安排，例如今年1月，即依據公股建議，親自提案調整國票證董事長人事；此外，針對國票金增資樂天國際商業銀行所需資金之籌措方式，究竟採取現金增資或子公司股利上繳，亦主動徵詢公股股東意見，最終尊重公股建議，由董事會決議採行「部分子公司股利上繳、部分舉債」之雙軌方式處理，兼顧財務穩健與股東權益。

魏啓林在今年3月間，曾與政府高層見面表達即將「離任」，定將全力確保未來公司經營權交接順利完成；同時期盼未來國票金之董事席位調整，能由公股主導以和諧安定之方式進行協商，避免市場出現股東 過度對立的委託書爭奪戰，維護金融市場穩定 亦提及對樂天國際商業銀行之期許，盼其能於2至3年內達成損益平衡之營運目標等。

今年4月上旬國票金董事法定提名之敏感期間，魏與家人在日本東京度假，並未參與任何提名事宜或席次協商。後續待公股主導協商、主要股東對董事席次達成共識後，隨即主持董事會，順利完成同額提名程序，使原本潛在的競爭與對立成功化解，確保股東會與董事改選均能平順進行。

魏啓林指出，為維持經營權之平順交接，自4月中旬起，對於協理級以上之高階人事案，均依公股建議採取暫時凍結之處理原則；另如公股建議提高股東會紀念品預算，以及增加委託書徵求人可提領紀念品數量等提案，均予以充分尊重並採納，由上述客觀事實觀之，媒體所謂「逼退」之說法，顯與事實不符顯與事實不符，不攻自破。

談及即將接任董事長的張兆順，魏啓林強調，兩人相識近30年老朋友，20多年前兩人即一起參與了台灣產經建研會理事工作，當時雙方常共同探討台灣產業經濟之發展策略，尤以2016年兆豐金紐約分行事件後，張臨危受命主導整體洗錢防制與內控改革，對我國金融改革貢獻卓著，深受外界高度肯定。

