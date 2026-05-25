ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

看好台股漲　貸款40萬「買00403A」：賺了就跑！網見操作勸退

▲▼台股大盤在台積電的帶動下跳空大漲超過四百點，一舉衝破兩萬點大關。雖後獲利回吐賣壓湧現一度翻黑，之後在平盤附近上下震盪。（圖／記者湯興漢攝）

▲網友勸退。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

主動式台股ETF主動統一升級50（00403A）12日以10元發行價掛牌，不過後來卻出現溢價情況，甚至跌破發行價，今日滿血復活，盤中一度攻上10.62元，收盤價為10.58元。就有網友心動，看準近期台股回檔，打算貸款40萬元，拿20萬元買進00403A，短線操作賺價差。對此，一票網友狂搖頭。

貸款買00403A做短線

[廣告]請繼續往下閱讀...

有網友在Dcard發文，近期考慮貸款40萬元，並將其中的20萬元投入00403A，看準台股之後會回檔，00403A還有甜甜價的時候進場，做短線價差，「賺了就跑 」。原PO指出，貸款利率3.5%起，每月利息約500至600元，若控制在1000元以內仍可接受，「請各位大神指教」。

對此，網友狂勸退，「投資最忌諱的事情不就是融資買股票嗎」、「之後會漲會跌都說不準，拿閒錢投資吧，如果虧錢你扛得住嗎？」「破發代表市場信心不足，就算未來翻身也未必會是主流標的」。也有網友建議，「人家貸款買股是買中長期，你要做短線？而且投資金額不大非常不建議，我個人是推0050和正二」。

台股今日指數創新高，除了0050衝破百元，創去年6月分割以來新高；近期掛牌主動統一升級50（00403A）股價則重返10元票面，人氣大舉回籠，到11點半左右成交量來到56萬多張，居上市成交量第一大。此外，主動統一台股增長（00981A）股價連三紅，大漲6%，攀上31.75元新高，受益人數達126萬，

關鍵字： ETF台股貸款炒股主動式基金短線操作

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

橘貓單手輕鬆開飼料蓋　奴才傻眼：平時沒少偷開啊...

推薦閱讀

聯發科跳空漲停刷新高　外資曝升級成Google核心供應商

聯發科跳空漲停刷新高　外資曝升級成Google核心供應商

IC設計龍頭聯發科（2454）火力全開，今（25）日以跳空以漲停價4245元開出鎖死，飛越4000元，再刷新高，亞系外資出具最新報告，認為 Google 最新的 TPU（張量處理器）已把聯發科視為策略核心供應商，而非過往替代供應商，看好聯發科後市動能，將目標價從4500元上調至5922元，認為市場還未充分反映聯發科利多。

2026-05-25 09:56
PCB概念股漲不停！欣興晉升千元俱樂部　南電遭賣股獨垂淚

PCB概念股漲不停！欣興晉升千元俱樂部　南電遭賣股獨垂淚

台股大漲，PCB概念股連袂走強，PCB板龍頭華通（2313）攻漲停，銅箔基板（CCL）廠台光電（2383）、台燿（6274）飆漲停，載板龍頭欣興（3037）晉升千元俱樂部，惟南電（8046）遭大股東賣股，股價獨垂淚。

2026-05-25 12:31
面板股4檔飆漲停！群創、友達股東會本周登場 　市場關注「轉型題材」

面板股4檔飆漲停！群創、友達股東會本周登場 　市場關注「轉型題材」

群創（3481）、友達（2409）、元太（8069）股東會將於本周登場，市場預期經營團隊針對FOPLP（扇出型面板級封裝）、矽光子等轉型進度有更明確說明，今（25）日追價買盤大舉卡位，群創、友達、彩晶（6116）、瑞軒（2489）等四檔個股跳空鎖住漲停。

2026-05-25 10:17
台股衝4萬3千新高！00403A飆買氣穩居成交王　0050分割後首破百

台股衝4萬3千新高！00403A飆買氣穩居成交王　0050分割後首破百

美伊停戰協議可望在近日內出爐，激勵今（25）日台股跳空開高攻破4萬3千點大關，擁有293萬名受益人元大台灣50（0050）勁揚3.8%，突破百元大關，最高來到101元，近期掛牌主動統一升級50（00403A）股價重返10元票面，人氣大舉回籠，到11點半左右成交量來到56萬多張，居上市成交量第一大。

2026-05-25 11:42
輝達27日北士科新總部預定地舉辦員工大會　黃仁勳出席

輝達27日北士科新總部預定地舉辦員工大會　黃仁勳出席

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳上周六（ 5月22日）來台，在台行程滿滿，輝達今（25日）宣布，為慶祝台灣NVIDIA Constellation（星群）專案正式啟動，將於27日在北投士林科技園區T17、T18預定地舉辦NVIDIA台灣員工大會。

2026-05-25 10:13
被動元件股價飆不停12檔收漲停　凱美提前開獎「獲利小衰退」

被動元件股價飆不停12檔收漲停　凱美提前開獎「獲利小衰退」

由於人工智慧（AI）基建需求，被動元件多頭氣盛，漲勢持續，今（25日）包含指標股國巨*（2327）、華新科（2492）等多達12檔亮燈漲停；其中凱美（2375）被要求提前公布獲利，4月單月稅前盈餘 5400萬元，比去年同期衰退7%。

2026-05-25 16:45
看好台股漲　貸款40萬「買00403A」：賺了就跑！網見操作勸退

看好台股漲　貸款40萬「買00403A」：賺了就跑！網見操作勸退

主動式台股ETF主動統一升級50（00403A）12日以10元發行價掛牌，不過後來卻出現溢價情況，甚至跌破發行價，今日滿血復活，盤中一度攻上10.62元，收盤價為10.58元。就有網友心動，看準近期台股回檔，打算貸款40萬元，拿20萬元買進00403A，短線操作賺價差。對此，一票網友狂搖頭。

2026-05-25 16:40
國票金董座遭傳被逼退　魏啟林：與事實存在顯著落差

國票金董座遭傳被逼退　魏啟林：與事實存在顯著落差

國票金（2889）將於5月29日進行董事改選，並推選新任董事長、總經理，對於部分媒體報導提及「78 歲張兆順再度出馬救火、逼退魏啓林」等說法，董事長魏啓林今（ 25 ）日出面發出聲明，相關報導內容與事實存在顯著落差，基於公司長期穩定發展考量，均以經營權平順移轉與交接為首要任務，而即將接任董事長張兆順，兩人相識近30年是老朋友。

2026-05-25 16:28
34.8萬人嗨！00940配息增至0.05元　今股價刷新高

34.8萬人嗨！00940配息增至0.05元　今股價刷新高

受益人數34.8萬人、月配息元大台灣價值高息ETF（00940）公布5月配息金額，由前一個月0.045元調升至0.05元，以今（25）日收盤價11.73元計算，單次配息約0.42%，年化配息率5.1%，除息交易日為6月9日，收益分配日為7月1日。

2026-05-25 16:01
中鋼漲停19.95元！他第一反應「蛤」　山頂苦主：這個水才剛及腰

中鋼漲停19.95元！他第一反應「蛤」　山頂苦主：這個水才剛及腰

漲停還是笑不出來！一名網友表示，中鋼今（25日）收盤亮紅燈，股價漲停來到19.95元，讓他第一反應卻是大喊一聲「蛤？」原因是許多股民雖然等到漲停，但帳面仍未解套，留言區瞬間釣出一排「山頂住戶」苦嘆，「漲成這樣還沒解套，看有多慘！」

2026-05-25 15:52

讀者迴響

熱門新聞

台積電遭傳大砍分紅　公司回應：有信心全年成長超過去年

比同門00981A還猛！00988A飆逾10%創高　公司示警「溢價擴大」

即／黃仁勳真的衝饒河夜市！邊啃烤玉米邊合照

快訊／台積電漲45元至2300　台股開盤大漲逾千點刷新高

34歲才開始買0050「她嘆晚了」！大票搖頭

PCB概念股漲不停！欣興晉升千元俱樂部　南電遭賣股獨垂淚

聯發科跳空漲停刷新高　外資曝升級成Google核心供應商

輝達總部27日動土！黃仁勳證實出席

0050分割後「過11個月」股價衝破100元

SpaceX上市！台股最純衛星股先刷天價　低軌PCB龍頭現增溢價曝

《富爸爸》作者預言市場將崩盤！點名黃金狂飆10萬鎂

快訊／台股收漲1376.43點、創史上第5大漲點　台積電漲55元

輝達救台股AI供應鏈大噴發　專家示警短線風險升高

台股衝4萬3千新高！00403A飆買氣穩居成交王　0050分割後首破百

面板股4檔飆漲停！群創、友達股東會本周登場 　市場關注「轉型題材」

台積電驚傳大砍15%分紅！員工不滿揚言學三星罷工

「這檔ETN」遭勒令下市　明天是最後交易日

34.8萬人嗨！00940配息增至0.05元　今股價刷新高

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
未婚妹北上住姊家…遭毒蟲駕車掃倒「換檔輾斃」！家屬抵醫院相驗

未婚妹北上住姊家…遭毒蟲駕車掃倒「換檔輾斃」！家屬抵醫院相驗
黃仁勳與張忠謀餐敘近3小時　結束直奔饒河夜市

黃仁勳與張忠謀餐敘近3小時　結束直奔饒河夜市

盧廣仲高流秀海豚音開飆〈幾分之幾〉　經典曲連發〈我愛你〉〈太陽與地球〉

盧廣仲高流秀海豚音開飆〈幾分之幾〉　經典曲連發〈我愛你〉〈太陽與地球〉

狗狗衝馬路釀禍！8旬飼主、機車騎士撞一團慘摔！2人都送醫

狗狗衝馬路釀禍！8旬飼主、機車騎士撞一團慘摔！2人都送醫

新北保時捷男完全沒煞車狠撞燈桿　車頭全爛又是毒駕！

新北保時捷男完全沒煞車狠撞燈桿　車頭全爛又是毒駕！

熱門快報

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366