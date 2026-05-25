看好台股漲　貸款40萬「買00403A」：賺了就跑！網見操作勸退

▲網友勸退。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

主動式台股ETF主動統一升級50（00403A）12日以10元發行價掛牌，不過後來卻出現溢價情況，甚至跌破發行價，今日滿血復活，盤中一度攻上10.62元，收盤價為10.58元。就有網友心動，看準近期台股回檔，打算貸款40萬元，拿20萬元買進00403A，短線操作賺價差。對此，一票網友狂搖頭。

貸款買00403A做短線



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有網友在Dcard發文，近期考慮貸款40萬元，並將其中的20萬元投入00403A，看準台股之後會回檔，00403A還有甜甜價的時候進場，做短線價差，「賺了就跑 」。原PO指出，貸款利率3.5%起，每月利息約500至600元，若控制在1000元以內仍可接受，「請各位大神指教」。

對此，網友狂勸退，「投資最忌諱的事情不就是融資買股票嗎」、「之後會漲會跌都說不準，拿閒錢投資吧，如果虧錢你扛得住嗎？」「破發代表市場信心不足，就算未來翻身也未必會是主流標的」。也有網友建議，「人家貸款買股是買中長期，你要做短線？而且投資金額不大非常不建議，我個人是推0050和正二」。

台股今日指數創新高，除了0050衝破百元，創去年6月分割以來新高；近期掛牌主動統一升級50（00403A）股價則重返10元票面，人氣大舉回籠，到11點半左右成交量來到56萬多張，居上市成交量第一大。此外，主動統一台股增長（00981A）股價連三紅，大漲6%，攀上31.75元新高，受益人數達126萬，