這檔高股息ETF最猛！葉芷娟：00929漲逾45％打敗大盤　近月報酬更勝主動台股ETF

▲資料來源：葉芷娟臉書

財經中心／綜合報導

台股今年漲勢強勁，帶動高股息ETF表現，其中復華台灣科技優息（00929）漲勢最為犀利。財經節目主持人葉芷娟指出，截至5月15日，00929今年以來漲幅已超過45％，不僅跑贏大盤，更榮登高股息ETF績效冠軍；近一個月報酬率更超過25％，甚至勝過多檔熱門主動式台股ETF，讓市場看見00929的轉變。

葉芷娟表示，00929過去曾因配息波動，使部分投資人信心動搖，但經過指數規則調整後，00929真的不一樣了，成分股配置更貼近市場主流題材，配息也逐步上揚，最新月配息為0.13元，換算年化殖利率約落在6％至7％區間，預估未來仍有上調空間；而近期亮眼績效，更是「2.0版」00929轉型成果的最佳證明。

她分析，目前00929前兩大成分股分別為聯電與聯發科，權重約12％及9％，兩檔個股近期幾乎都成了「劇本被打翻重寫的怪物股」，也是推升00929績效的重要引擎。其中，聯電過去多被市場貼上「成熟製程、毛利率較低」標籤，但受惠成熟製程轉單效應，加上公司布局矽光子、先進封裝等題材逐步發酵，重新獲得市場關注，股價強勢飆升；聯發科則因AI ASIC業務爆發，加上具備Google TPU供應鏈概念，外資開始將其從傳統手機晶片廠重新定位為AI成長股，也帶動本益比評價重估。

▲資料來源：葉芷娟臉書

葉芷娟指出，00929與一般市值型ETF、主動式ETF的選股邏輯並不完全相同。由於00929聚焦台灣科技股，同時採取相對分散的成分股配置，在行情輪動時，不同題材有機會接棒表現，使投資組合在不同階段受惠。

葉芷娟認為，高股息ETF並非殖利率最高就代表勝出，真正好的高股息ETF，應同時兼顧三項條件：配息穩定、不忽高忽低；股價表現能跟上大盤；最好偶而還能超越大盤。以今年表現來看，00929已同時達成這三項條件。

葉芷娟指出，2.0版的00929已不需要靠高殖利率吸引目光，因為績效會說話，截至5月15日，00929今年以來累計漲幅達45.8％，優於大盤約42％的漲幅，並榮登高股息ETF績效冠軍；近一個月報酬率也達25.5％，勝過主動統一台股增長（00981A）、主動復華未來50（00991A）、主動群益台灣強棒（00982A）等多檔熱門主動式台股ETF。





