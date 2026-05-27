台股漲多想停利？葉芷娟：資金可轉進美股ETF 00924掌握AI成長股契機

▲台股示意圖。（圖／資料照）

財經中心／綜合報導

台股今年漲勢凌厲，讓不少投資人一方面享受獲利成果，一方面也開始擔心高檔風險。財經節目主持人葉芷娟指出，若投資人因台股漲多而想部分停利，不妨將資金轉進美股，降低投資組合過度集中台股的風險，其中復華S&P500成長（00924）可作為美股核心配置。

葉芷娟表示，許多台灣投資人的資產配置高度集中在台股，但從全球股市市值來看，台灣占比不到3%，美國占比則約6成。她認為，投資台股是熟悉本土市場的優勢，但若資產組合中9成、甚至全部押在台股，反而容易讓風險過度集中，「分散不是不信任台灣，而是讓資產更有韌性」。

她觀察，相較於台股今年漲幅已大，美股漲幅相對落後，不過近期也已開始轉強，標普500指數與那斯達克指數在四月皆創下2020年以來最佳單月表現。葉芷娟建議，若投資人已在台股累積獲利，可將部分資金轉進美股市場，透過區域分散，降低單一市場波動對整體資產的影響。

談到自身美股布局，葉芷娟表示，她主要分成三大方向，包括直接投資輝達、Google、蘋果等美國大型龍頭股，定期定額美股基金，以及布局美股ETF。其中，復華S&P500成長（00924）是她長期關注的核心標的。

00924追蹤S&P500成長指數，從美國標普500成分股中，依據每股盈餘成長率、營收成長率與股價動能等條件，篩選出成長性最強的企業，投資組合涵蓋輝達、微軟、Alphabet、蘋果、博通等AI與科技龍頭。葉芷娟形容，這份持股名單可說是「AI時代的豪華股東名冊」。除科技產業，00924成分股也納入禮來等不同產業龍頭，為投資組合增添科技以外的多元成長動能。

從長期績效來看，她指出，S&P500成長指數近10年年化報酬率為16.98%，優於同期S&P500指數的13.3%。雖然兩者年化報酬差距僅3.68%，但在複利累積效果下，長期差異相當可觀。若以72法則估算，大盤年化報酬率13%，資產約需5.5年翻倍；但S&P500成長指數年化報酬率達17%，翻倍時間則可縮短至約4.2年，同樣的本金，資產成長速度可望提前一年。

展望後市，葉芷娟認為，2026年市場可能呈現「牛熊混合」格局，並非一路上攻的大牛市，也不是一路下跌的大熊市，而是呈現高度震盪格局。在這樣的環境下，投資人最容易犯兩種錯誤，一是市場修正就急著出場，反覆追高殺低；二是永遠抱著現金等待低點，卻在市場反彈後才發現已錯過進場時機。

她建議，與其試圖預測市場高低點，投資人不如採取定期定額、分批布局與逢低加碼的方式，長期持有如00924這類聚焦美國大型成長股的ETF，尤其00924位居2024、2025年美股市值型ETF績效冠軍，2026年仍有機會延續亮眼表現。目前一張00924約3萬元上下，投資人不需開海外帳戶、不必換匯，也沒有複委託手續費，直接透過台股券商APP即可買進，對台灣投資人而言相對便利。

