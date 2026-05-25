5歲童資產配置超狂！不動產「分12期繳清」想成為高級大人

▲一名5歲女童的理財規劃在PTT上引發熱議，即將「失業」的她，資產配置和投資眼光讓鄉民全跪了！（圖／Unsplash）

記者萬玟伶／綜合報導

PTT CFP（理財規劃板）近日一篇PO文「0歲女 理財規劃」，原PO連續第6年以女兒的角度與詼諧幽默的語氣，分享自家目前5歲8個月大的女兒的理財現況。眼看暑假過完就要上小學，幼稚園生活即將畫下句點，這也意味著她「月領5000元的公家飯」即將「失業」！雖然爸媽安慰說未來可能有「6-18歲國家月領5000」的政策，但小朋友仍不免擔憂，希望政策快快通過，讓她從「初級小孩」變成「高級小孩」。

女兒的資產清單更是讓鄉民們驚呼連連！動產部分，原本的電動哈雷機車賣掉後，二手價不如預期，讓原PO替女兒嘴替吐槽：「不是說哈雷機車保值嗎？」BMW i8電動車被老爸徵用當物流車，也被女兒抱怨速度太慢，沒有當年的「速度與激情」。原PO表示女兒最近也迷上「改車」，把四輪腳踏車改裝成兩輪，卻還不太會騎，讓老爸苦笑，「可以趕快學會嗎？我不想再改了！」

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不動產方面，去年買的全新室內遊戲屋，今年終於把12期零利率貸款付清，讓她「無債一身輕」。原PO甚至異想天開地問，「聽說現在房貸不好貸款，不知道我現在的能不能再貸款？」甚至還想著要貸款去股市大展身手，因為「近期股市超級熱絡！」這番言論讓網友看了都「自嘆不如」，直呼這根本是「人生勝利組」的起手式！

不過原PO最後認真表示，目前幫小朋友理財的成績，台幣存款約2.5萬元，外幣存款約150美元，定期定額投入美股VT，目前總股數約118.6股，平均成本101.62美元，獲利率高達53.09%，損益試算約6399美元！原PO也不忘感嘆：「雖然比不上台股大漲大跌，但今年還沒過完，歷史十大漲點8成都在今年實現。」

網友笑說，「新法案還沒通過之前，爸爸會先補貼5000元嗎？」也有人歪樓討論女兒的「改車」事業。至於理財配置，另外也有網友大推「有錢就買0050」、「最簡單就是all in全球ETF，長大再（給小孩）自己處理」。