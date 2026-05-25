股匯齊揚！外資強補494億元　華邦電、力積電大買逾7萬張

▲華邦電居今日外資買超第一名個股。（圖／記者高兆麟攝）
記者巫彩蓮／台北報導
超微執行長蘇姿丰、輝達執行長黃仁勳來台鞏固AI供應鏈，今（25）日台股跳空收高，站上4萬3千點大關，新台幣兌美元收盤為31.47元，升值9.8分，而外資回補494億元，外資回補華邦電（2344）、力積電（6770）兩檔記憶體個股7萬多張，分居單日買超第一、二個股。
台積電（2330）、聯發科（2454）以及台達電（2308）前三大權值股今日全線上攻，終場大漲1376.43點或漲幅3.25%，以43644.4點作收，成交金額為1.3兆。
根據證交所統計，外資買超494.59億元，合計三個交易日買超1859.37億元；投信買超79.42億元；自營商買超68.88億元，其中自行買賣部分買超44.75億元，避險方面買超24.12億元，三大法人合計買超642.89億元。
外資今日買超前十名個股、張數分別為華邦電（2344）7萬2092張、力積電（6770）7萬137張、仁寶（2324）5萬7814張、鴻海（2317）5萬2052張、聯電（2303）4萬8519張、台玻（1802）4萬3212張、中鋼（2002）2萬5870張、國泰金（2882）2萬1264張、富邦金（2881）1萬9599張。
外資今日賣超前十名個股、張數分別台新新光金（2887）5萬1063張、第一金（2892）4萬6851張、華南金（2880）2萬6168張、廣達（2382）1萬9827張、凱基金（2883）1萬9478張、富采（3714）1萬8951張、亞泥（1102）1萬8189張、彰銀（2801）1萬8038張、玉山金（2884）1萬7643張、長榮航（2618）1萬7135張。
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