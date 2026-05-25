富邦金接軌後每股淨值90.6元　Q1台股年化報酬率逾4成

▲富邦金接軌後每股淨值90.6元。（圖／富邦金控提供）

記者巫彩蓮／台北報導

富邦金（2881）於今（25）日召開法說會，今（2026）年第一季稅後淨利335.5億元，每股稅後盈餘（EPS）2.4元，調整後淨值逾1.3兆元，普通股每股淨值90.6元。

富邦金第一季調整後獲利，即稅後淨利加計FVOCI的權益工具處份損益為663.5億元，創歷史同期新高，調整後每股獲利4.74元，子公司獲利表現亦創下亮眼佳績，台北富邦銀行、富邦證券、富銀香港、富邦華一銀行稅後淨利均創歷史同期新高，富邦產險創歷史同期次高，富邦人壽調整後獲利亦創歷史同期新高。

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截至今年3月底富邦金控總資產逾13兆元、年增8.2%，淨值逾1兆，年增11.5%，普通股每股淨值65.9元；調整後淨值逾1.3兆元，調整後普通股每股淨值90.6元。資產報酬率與股東權益報酬率分別為1.04%及14.01%，加計FVOCI權益工具處分稅後損益，調整後資產報酬率與調整後股東權益報酬率，分別為2.05%及27.7%。

富邦金日前召開董事會通過擬配發去（2025）年普通股每股現金股利4.25元，現金股利配發率為50.8%。

富邦人壽2026年第一季稅後淨利151.2億元，加計FVOCI權益工具處分損益之調整後獲利472.9億元，創歷史同期新高，主要由CSM(合約服務邊際)釋放、經常性正利差貢獻保險服務結果及財務結果所致。初年度保費(FYP)、續年度保費、總保費收入及等價保費均位居業界第二。其中初年度保費受惠於分紅及投資型商品成長帶動，年成長27.4%；續年度保費年成長10.3%，總保費收入年成長16.3%。美元分紅型商品銷售佳，帶動FYP之外幣保單佔比由53%提升至62.3%。新契約CSM年成長29.4%。

截至今年3月底，CSM餘額4,147億元，季增115億元，季增率2.8%，CSM成長主要來自新契約貢獻，CSM攤銷挹注損益之承保利潤，第一季攤銷率約1.7%。投資組合方面，維持較高現金水位，以因應市況保留資產配置之彈性，第一季國內股票報酬率達40.18%，績效超越大盤指數；海外固定收益資產配置以投資等級公司債及金融債為主。受惠國內股市走揚，今年第一季避險前、後總投資報酬率(加計FVOCI權益工具處分損益)為7.24%及6.46%，皆優於去年同期。

富邦人壽截至3月底外價金餘額達1,474億元，為業界最高，加上AC匯兌攤銷會計新制及外價金新制，有助於降低匯兌波動影響。投資報酬率、經常性收益率均與負債成本維持正利差。 2026年第一季淨值增加，主要來自於：台美無風險利率上升，保險合約負債公允價值減少；第一季稅後淨利挹注；以及國內外股市上漲帶動FVOCI資產成長。調整後淨值達9,619億元。

北富銀今年第一季稅後淨利121.6億元，續創歷史新高，年增20.2%。整體淨收益年增23.4%，主要係存放款規模成長與淨利差提升帶動利息淨收益年增25.2%，財管業務持續貢獻手續費收入成長，整體手續費淨收益年增27.8%。授信部份，企業授信及個人放款皆呈雙位數成長，帶動整體授信餘額年增15.9%。企業授信方面，台幣授信年增13.3%，反映中小企業授信成長14.4%；外幣授信年增達33%。個人授信部份，房屋貸款餘額年增10.6%，主要來自非購屋房貸年成長24.9%；其他個人授信年增40.6%，反映個人信貸年成長45.4%。

今年第一季台股指數續創新高、價量齊揚，帶動富邦證券累計稅後淨利42.32億元，年增154.2%，創下歷史新高。重要業務市場排名維持前三大，富邦證券將持續提升核心業務市佔，推動財管轉型，優化數位服務，持續推廣「富邦AI PRO」提升客戶體驗與使用率。

富邦產險今年第一季稅後淨利25.9億元，調整後獲利29.4億元，受惠於業務結構優化及品質控管。簽單保費收入年成長10.5%，簽單保費市佔率達27.0%，續居市場龍頭。2026年第一季自留綜合率87.2% ，較去年同期減少5.0%；投資報酬率3.9%，加計FVOCI權益工具處分損益後之投報率為6.0%。

富邦華一銀行存放款成長動能穩健，受惠公司及零售放款均雙位數成長，放款年增18.7%；公司存款成長則帶動存款年增16.4%。今年第一季NIM年增23bps，主要反映線上零售貸款佔比提升以及減降美元存款控制負債成本，若考量SWAP收益，NIM較去年同期收窄12bps，主因美元降息、中美利差縮窄所致。稅後淨利年增16.7%，主係受惠於利息淨收益增加以及提存減少，資產品質維持穩健。



