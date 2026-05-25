台股4萬3還有上升空間！吳嘉隆預言將衝到5萬2　台積電有望飆3500

▲台股創新高，吳嘉隆預言有望衝到52013點，台積電也有望漲到3500元。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者趙蔡州／綜合報導

台股25日狂飆，加權指數終場大漲1376.43點，收在43644.4點，不僅刷新歷史紀錄，漲點更創下史上第5大，台積電股價也上漲到2310元。對此，知名總體經濟學家吳嘉隆認為，台股仍走在上升的趨勢，且短期內都不用擔心泡沫破掉，更預言台股有望衝到52013點，台積電也有望飆到3500元。

吳嘉隆在臉書表示，他之前有在公開說過，台股有機會看到42688點，今天（25日）終於兌現了，他當初預言的時候，台股才剛站上3萬點，「今天開盤之後不久就越過了42688點，接著站上了43000點，接下來，我覺得台積電的股價將繼續向3500元這個目標推進，台股則有機會看到52013點。」

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中國韓國承壓 吳嘉隆看好台灣優勢

吳嘉隆也分析，台股創歷史新高，背後有2大總體經濟原因，「第一點，中國經濟在走下行趨勢，這個大家都承認的，最近外資與台商在離開中國市場，在脫鉤，在做所謂供應鏈重置，要打造「非紅供應鏈」。這件事情對台股大盤絕對是正面的。」

吳嘉隆接著說，「第二點，韓國經濟最近也承受壓力，有人說是監管太多，傷害創新能力；或者說，人口結構與就業結構不利，年輕人的就業機會在下降，中年人不想退休，低工資也願意繼續幹；或者說，成也大企業，敗也大企業，對大企業太過依賴，不像台灣有眾多的中小企業，企業經營的積極性比較高。」

吳嘉隆表示，眾說紛紜，似乎也言之成理，但他覺得，韓國經濟承受巨大壓力，真正的重要原因有2個，第一個原因是，韓國依賴中國市場太深，在中國投資很多，結果全部被中國企業「養套殺」，壓力主要來自於中國企業的競爭與擠壓，第二個原因是，台灣的競爭優勢在持續擴張，「兩個原因合起來，我看來，韓國經濟是被台灣與中國前後夾殺，才造成人均GDP近年被台灣超過」。

吳嘉隆指出，單單從中國與韓國經濟承受壓力來看，台股至少有五千點到八千點的上漲空間，再加上晶片與AI的產業鏈收到暴增的訂單，台股才不客氣地一再創歷史新高，「我都不用去個別描述哪些族群在爆衝，你只要從宏觀的角度，應該可以看出來台股果然在走上升趨勢。」

吳嘉隆喊4年內不怕泡沫破裂

吳嘉隆說，「4年內應該都還不用擔心泡沫破掉，5年後就難講了，最後的最後是一定會走向泡沫化的，然後泡沫破掉，市場進入長期修正，只不過，這個風險不會在短期內出現，讓我們期待看到52013點。」

吳嘉隆最後指出，要看台股大盤，就要看台積電，他早就說了「投資台積電，就是在投資台灣」，台積電產能還在擴張，在台灣還要不斷地興建產能，估計中南部的工業用地會被一掃而光，也會帶動當地的房地產、餐飲、零售、旅遊及一些傳統產業，最後總是會帶起內需，「投資台積電，就是在投資對台積電的信心，也是對台灣的信心」。