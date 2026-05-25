ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

貨櫃運輸被評價格上漲服務卻惡化　航商表示無奈

▲洛杉磯港估計未來三周貨量不如去年同期。（圖／取自洛杉磯港官網）

▲貨櫃運輸被評價格上漲服務卻惡化。（圖／取自洛杉磯港官網）

記者張佩芬／台北報導

英國擁有超過50年歷史的知名海事媒體與展覽品牌Seatrade Maritime，今(25)日一篇最新報導指出，挪威知名海運市場分析平台Xeneta評論：「貨櫃運輸可以說是唯一一個價格上漲與客戶服務惡化相關的行業。」對此貨櫃船公司高階表示無奈，指出航班混亂、船期不準確多數都是地緣政治或天候因素所造成的。

2020年新冠疫情大爆發，造成船期混亂、運價飆漲，以及之後的紅海危機與今年2月底爆發的美伊戰爭，也造成相關航線船期混亂與運價上漲現象，另外高漲的油價已讓船公司不得不降低航速，以節省油料支出。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Seatrade Maritime指出，隨著運費的提高，船舶準時到達目的地港口的班次減少，導致託運人基本上為更差的服務支付更多費用的現象。

2020年，當新冠肺炎疫情衝擊運費時，現貨和合同平均每大箱(40呎櫃)徘徊在2000美元，當時的可靠性超過70%。 到2021年年中，現貨市場運價已超過每大箱7000美元，長約運價每大箱超過6000美元，船期可靠性下降了20%。

類似的影響，包括厄爾尼諾引發的2023年巴拿馬運河乾旱和2023年底開始的紅海危機，以及目前已經蔓延到中東的危機。還有天候因素造成的萊茵河等河流低水位問題引發的港口擁堵。

在這樣的環境下，船期延遲和可靠性將受到影響，但隨著需求的增加，運價卻開始上升，根據Linerlytica和德魯里(Drewry)報告，本月中旬，市場均一運價(FAK)北歐線現貨運價飆升了15%，地中海上升了10%。

Linerlytica表示，太平洋航線5月份的加價，為6月1日開始實施的旺季附加費(PSS)奠定基礎。

關鍵字： 貨櫃運輸價格上漲服務卻惡化航商無奈

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

回家路上偶遇阿公 柴柴堅持要搭車回家XDDD

推薦閱讀

快訊／台股新增10檔「抓去關」　被動元件龍頭國巨*入列

快訊／台股新增10檔「抓去關」　被動元件龍頭國巨*入列

證交所、櫃買中心今（25日）公布台股新增處置股名單，上市包括國巨*（2327）、隴華（2424）、大毅（2478）、禾伸堂（3026）、大量（3167）、國精化（4722）、事欣科（4916）、森崴能源（6805）、尖點（8021）9檔；上櫃有昇達科（3491）1檔，合計共10檔，處置時間均從明（26日）到6月8日。

2026-05-25 18:25
股匯齊揚！外資強補494億元　華邦電、力積電大買逾7萬張

股匯齊揚！外資強補494億元　華邦電、力積電大買逾7萬張

超微執行長蘇姿丰、輝達執行長黃仁勳來台鞏固AI供應鏈，今（25）日台股跳空收高，站上4萬3千點大關，新台幣兌美元收盤收31.47元，升值9.8分，而外資回補494億元，外資回補華邦電（2344）、力積電（6770）兩檔記憶體個股7萬多張，分居單日買超第一、二個股。

2026-05-25 17:43
被動元件股價飆不停12檔收漲停　凱美提前開獎「獲利小衰退」

被動元件股價飆不停12檔收漲停　凱美提前開獎「獲利小衰退」

由於人工智慧（AI）基建需求，被動元件多頭氣盛，漲勢持續，今（25日）包含指標股國巨*（2327）、華新科（2492）等多達12檔亮燈漲停；其中凱美（2375）被要求提前公布獲利，4月單月稅前盈餘 5400萬元，比去年同期衰退7%。

2026-05-25 16:45
PCB概念股漲不停！欣興晉升千元俱樂部　南電遭賣股獨垂淚

PCB概念股漲不停！欣興晉升千元俱樂部　南電遭賣股獨垂淚

台股大漲，PCB概念股連袂走強，PCB板龍頭華通（2313）攻漲停，銅箔基板（CCL）廠台光電（2383）、台燿（6274）飆漲停，載板龍頭欣興（3037）晉升千元俱樂部，惟南電（8046）遭大股東賣股，股價獨垂淚。

2026-05-25 12:31
面板股4檔飆漲停！群創、友達股東會本周登場 　市場關注「轉型題材」

面板股4檔飆漲停！群創、友達股東會本周登場 　市場關注「轉型題材」

群創（3481）、友達（2409）、元太（8069）股東會將於本周登場，市場預期經營團隊針對FOPLP（扇出型面板級封裝）、矽光子等轉型進度有更明確說明，今（25）日追價買盤大舉卡位，群創、友達、彩晶（6116）、瑞軒（2489）等四檔個股跳空鎖住漲停。

2026-05-25 10:17
聯發科跳空漲停刷新高　外資曝升級成Google核心供應商

聯發科跳空漲停刷新高　外資曝升級成Google核心供應商

IC設計龍頭聯發科（2454）火力全開，今（25）日以跳空以漲停價4245元開出鎖死，飛越4000元，再刷新高，亞系外資出具最新報告，認為 Google 最新的 TPU（張量處理器）已把聯發科視為策略核心供應商，而非過往替代供應商，看好聯發科後市動能，將目標價從4500元上調至5922元，認為市場還未充分反映聯發科利多。

2026-05-25 09:56
台股衝4萬3千新高！00403A飆買氣穩居成交王　0050分割後首破百

台股衝4萬3千新高！00403A飆買氣穩居成交王　0050分割後首破百

美伊停戰協議可望在近日內出爐，激勵今（25）日台股跳空開高攻破4萬3千點大關，擁有293萬名受益人元大台灣50（0050）勁揚3.8%，突破百元大關，最高來到101元，近期掛牌主動統一升級50（00403A）股價重返10元票面，人氣大舉回籠，到11點半左右成交量來到56萬多張，居上市成交量第一大。

2026-05-25 11:42
34.8萬人嗨！00940配息增至0.05元　今股價刷新高

34.8萬人嗨！00940配息增至0.05元　今股價刷新高

受益人數34.8萬人、月配息元大台灣價值高息ETF（00940）公布5月配息金額，由前一個月0.045元調升至0.05元，以今（25）日收盤價11.73元計算，單次配息約0.42%，年化配息率5.1%，除息交易日為6月9日，收益分配日為7月1日。

2026-05-25 16:01
輝達27日北士科新總部預定地舉辦員工大會　黃仁勳出席

輝達27日北士科新總部預定地舉辦員工大會　黃仁勳出席

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳上周六（ 5月22日）來台，在台行程滿滿，輝達今（25日）宣布，為慶祝台灣NVIDIA Constellation（星群）專案正式啟動，將於27日在北投士林科技園區T17、T18預定地舉辦NVIDIA台灣員工大會。

2026-05-25 10:13
面試常被問「是不是住家裡？」　內行曝原因：連爸媽職業都問

面試常被問「是不是住家裡？」　內行曝原因：連爸媽職業都問

求職時常會遇到形形色色的面試官，如何回答問題也是錄取工作的關鍵，有網友指出，發現不少面試官，尤其是老闆，會在面試時詢問求職者「是不是住家裡」。原PO對此感到好奇，想知道面試官提出這個問題的原因。貼文一出，有網友點出背後原因，「因為沒經濟壓力通常做不久。」

2026-05-25 18:38

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台股新增10檔「抓去關」　被動元件龍頭國巨*入列

台積電遭傳大砍分紅　公司回應：有信心全年成長超過去年

比同門00981A還猛！00988A飆逾10%創高　公司示警「溢價擴大」

即／黃仁勳真的衝饒河夜市！邊啃烤玉米邊合照

快訊／台積電漲45元至2300　台股開盤大漲逾千點刷新高

PCB概念股漲不停！欣興晉升千元俱樂部　南電遭賣股獨垂淚

34歲才開始買0050「她嘆晚了」！大票搖頭

聯發科跳空漲停刷新高　外資曝升級成Google核心供應商

34.8萬人嗨！00940配息增至0.05元　今股價刷新高

SpaceX上市！台股最純衛星股先刷天價　低軌PCB龍頭現增溢價曝

輝達總部27日動土！黃仁勳證實出席

0050分割後「過11個月」股價衝破100元

被動元件股價飆不停12檔收漲停　凱美提前開獎「獲利小衰退」

台股衝4萬3千新高！00403A飆買氣穩居成交王　0050分割後首破百

面板股4檔飆漲停！群創、友達股東會本周登場 　市場關注「轉型題材」

快訊／台股收漲1376.43點、創史上第5大漲點　台積電漲55元

《富爸爸》作者預言市場將崩盤！點名黃金狂飆10萬鎂

輝達救台股AI供應鏈大噴發　專家示警短線風險升高

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
未婚妹北上住姊家…遭毒蟲駕車掃倒「換檔輾斃」！家屬抵醫院相驗

未婚妹北上住姊家…遭毒蟲駕車掃倒「換檔輾斃」！家屬抵醫院相驗
黃仁勳與張忠謀餐敘近3小時　結束直奔饒河夜市

黃仁勳與張忠謀餐敘近3小時　結束直奔饒河夜市

盧廣仲高流秀海豚音開飆〈幾分之幾〉　經典曲連發〈我愛你〉〈太陽與地球〉

盧廣仲高流秀海豚音開飆〈幾分之幾〉　經典曲連發〈我愛你〉〈太陽與地球〉

狗狗衝馬路釀禍！8旬飼主、機車騎士撞一團慘摔！2人都送醫

狗狗衝馬路釀禍！8旬飼主、機車騎士撞一團慘摔！2人都送醫

新北保時捷男完全沒煞車狠撞燈桿　車頭全爛又是毒駕！

新北保時捷男完全沒煞車狠撞燈桿　車頭全爛又是毒駕！

熱門快報

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366