貨櫃運輸被評價格上漲服務卻惡化　航商表示無奈

▲貨櫃運輸被評價格上漲服務卻惡化。（圖／取自洛杉磯港官網）

記者張佩芬／台北報導

英國擁有超過50年歷史的知名海事媒體與展覽品牌Seatrade Maritime，今(25)日一篇最新報導指出，挪威知名海運市場分析平台Xeneta評論：「貨櫃運輸可以說是唯一一個價格上漲與客戶服務惡化相關的行業。」對此貨櫃船公司高階表示無奈，指出航班混亂、船期不準確多數都是地緣政治或天候因素所造成的。

2020年新冠疫情大爆發，造成船期混亂、運價飆漲，以及之後的紅海危機與今年2月底爆發的美伊戰爭，也造成相關航線船期混亂與運價上漲現象，另外高漲的油價已讓船公司不得不降低航速，以節省油料支出。

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Seatrade Maritime指出，隨著運費的提高，船舶準時到達目的地港口的班次減少，導致託運人基本上為更差的服務支付更多費用的現象。

2020年，當新冠肺炎疫情衝擊運費時，現貨和合同平均每大箱(40呎櫃)徘徊在2000美元，當時的可靠性超過70%。 到2021年年中，現貨市場運價已超過每大箱7000美元，長約運價每大箱超過6000美元，船期可靠性下降了20%。

類似的影響，包括厄爾尼諾引發的2023年巴拿馬運河乾旱和2023年底開始的紅海危機，以及目前已經蔓延到中東的危機。還有天候因素造成的萊茵河等河流低水位問題引發的港口擁堵。

在這樣的環境下，船期延遲和可靠性將受到影響，但隨著需求的增加，運價卻開始上升，根據Linerlytica和德魯里(Drewry)報告，本月中旬，市場均一運價(FAK)北歐線現貨運價飆升了15%，地中海上升了10%。

Linerlytica表示，太平洋航線5月份的加價，為6月1日開始實施的旺季附加費(PSS)奠定基礎。