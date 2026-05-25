快訊／威力彩「頭獎6億」開獎了　終結23連槓幸運兒是誰

快訊／台股新增10檔「抓去關」 被動元件龍頭國巨*入列

證交所、櫃買中心今（25日）公布台股新增處置股名單，上市包括國巨*（2327）、隴華（2424）、大毅（2478）、禾伸堂（3026）、大量（3167）、國精化（4722）、事欣科（4916）、森崴能源（6805）、尖點（8021）9檔；上櫃有昇達科（3491）1檔，合計共10檔，處置時間均從明（26日）到6月8日。

股匯齊揚！外資強補494億元 華邦電、力積電大買逾7萬張

超微執行長蘇姿丰、輝達執行長黃仁勳來台鞏固AI供應鏈，今（25）日台股跳空收高，站上4萬3千點大關，新台幣兌美元收盤收31.47元，升值9.8分，而外資回補494億元，外資回補華邦電（2344）、力積電（6770）兩檔記憶體個股7萬多張，分居單日買超第一、二個股。

被動元件股價飆不停12檔收漲停 凱美提前開獎「獲利小衰退」

由於人工智慧（AI）基建需求，被動元件多頭氣盛，漲勢持續，今（25日）包含指標股國巨*（2327）、華新科（2492）等多達12檔亮燈漲停；其中凱美（2375）被要求提前公布獲利，4月單月稅前盈餘 5400萬元，比去年同期衰退7%。

PCB概念股漲不停！欣興晉升千元俱樂部 南電遭賣股獨垂淚

台股大漲，PCB概念股連袂走強，PCB板龍頭華通（2313）攻漲停，銅箔基板（CCL）廠台光電（2383）、台燿（6274）飆漲停，載板龍頭欣興（3037）晉升千元俱樂部，惟南電（8046）遭大股東賣股，股價獨垂淚。

面板股4檔飆漲停！群創、友達股東會本周登場 市場關注「轉型題材」

群創（3481）、友達（2409）、元太（8069）股東會將於本周登場，市場預期經營團隊針對FOPLP（扇出型面板級封裝）、矽光子等轉型進度有更明確說明，今（25）日追價買盤大舉卡位，群創、友達、彩晶（6116）、瑞軒（2489）等四檔個股跳空鎖住漲停。

聯發科跳空漲停刷新高 外資曝升級成Google核心供應商

IC設計龍頭聯發科（2454）火力全開，今（25）日以跳空以漲停價4245元開出鎖死，飛越4000元，再刷新高，亞系外資出具最新報告，認為 Google 最新的 TPU（張量處理器）已把聯發科視為策略核心供應商，而非過往替代供應商，看好聯發科後市動能，將目標價從4500元上調至5922元，認為市場還未充分反映聯發科利多。

台股衝4萬3千新高！00403A飆買氣穩居成交王 0050分割後首破百

美伊停戰協議可望在近日內出爐，激勵今（25）日台股跳空開高攻破4萬3千點大關，擁有293萬名受益人元大台灣50（0050）勁揚3.8%，突破百元大關，最高來到101元，近期掛牌主動統一升級50（00403A）股價重返10元票面，人氣大舉回籠，到11點半左右成交量來到56萬多張，居上市成交量第一大。

34.8萬人嗨！00940配息增至0.05元 今股價刷新高

受益人數34.8萬人、月配息元大台灣價值高息ETF（00940）公布5月配息金額，由前一個月0.045元調升至0.05元，以今（25）日收盤價11.73元計算，單次配息約0.42%，年化配息率5.1%，除息交易日為6月9日，收益分配日為7月1日。

輝達27日北士科新總部預定地舉辦員工大會 黃仁勳出席

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳上周六（ 5月22日）來台，在台行程滿滿，輝達今（25日）宣布，為慶祝台灣NVIDIA Constellation（星群）專案正式啟動，將於27日在北投士林科技園區T17、T18預定地舉辦NVIDIA台灣員工大會。

面試常被問「是不是住家裡？」 內行曝原因：連爸媽職業都問

求職時常會遇到形形色色的面試官，如何回答問題也是錄取工作的關鍵，有網友指出，發現不少面試官，尤其是老闆，會在面試時詢問求職者「是不是住家裡」。原PO對此感到好奇，想知道面試官提出這個問題的原因。貼文一出，有網友點出背後原因，「因為沒經濟壓力通常做不久。」