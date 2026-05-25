6張千萬發票快看！4大通路幸運門市曝光

▲115年3、4月期統一發票中獎號碼出爐，多家通路陸續公布千萬得主消費明細 。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者楊庭蒝／綜合報導

財政部今（25）日開出115年3、4月期統一發票中獎號碼，各大通路陸續公布幸運門市。本期光是7-ELEVEN、全家、全聯、萊爾富就開出6張1000萬元特別獎，其中最低消費只花21元買飲品，就一舉抱回千萬獎金。

全家2張千萬都在台中

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據各通路公布資訊，全家本期開出2張1000萬元特別獎，且雙雙落在台中。幸運門市分別是「大雅矽品店」及「台中圓滿店」，其中一名得主僅花21元購買飲品，另一人則花39元購買抗菌濕紙巾，就幸運成為千萬富翁。

全家另開出2張200萬元特獎，分別在「后里六家店」及「竹北中正西店」，得主最低只花13元買茶葉蛋，另一人花23元買泡麵中獎。全家也開出5張20萬元頭獎，以及2張雲端發票專屬100萬元獎。

7-ELEVEN開2張1000萬

7-ELEVEN本期也開出2張1000萬元特別獎。一名消費者在台北市大同區「延埕門市」花166元購買鮮食、飯糰、雞胸肉中獎；另一名幸運兒則在桃園市大園區「東懋門市」花45元購買飲品，抱走1000萬元。

此外，7-ELEVEN還開出3張200萬元特獎，分別落在台南市中西區「赤崁門市」、高雄市小港區「強民門市」、台南市永康區「瓏埔門市」，其中最低只花50元購買咖啡就中200萬元。雲端發票專屬100萬元獎則開出7張，分布在台北、彰化、台南、台中及新竹等地。

全聯、萊爾富各開1張

全聯本期開出1張1000萬元特別獎，獎落「台中清水中興門市」，幸運得主花139元購買火鍋食材，就中千萬大獎；另1張200萬元特獎則在「高雄鳳山武營」開出，得主使用全支付花107元購買牙線棒中獎。

萊爾富則在台中市「梧棲大智店」開出1張1000萬元特別獎，得主只花40元購買2罐飲品，就把千萬獎金帶回家。萊爾富另有2張20萬元頭獎，分別在新北市「新莊輔園店」及桃園市「八德德榮店」開出。

各通路也提醒，民眾近期若曾到便利商店、超市消費，務必留意手中紙本發票或電子發票載具，並在期限內完成兌獎，以免與大獎擦身而過。