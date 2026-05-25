美股AI硬體股瘋漲！財經專家揭資金追逐「最底層的基礎設施」

▲財經專家游庭皓指出，今年標普500漲幅最兇的股票，多與AI硬體基礎建設有關。（圖／路透社）



記者楊庭蒝／綜合報導

台股今（25日）再度改寫歷史新高，加權指數終場大漲1376.43點，收在43644.4點，漲幅3.26％，成交量達13013.25億元，收盤漲點也創下史上第5大。財經專家游庭皓則指出，今年標普500漲幅最兇的股票，幾乎清一色都是AI基礎建設相關硬體股，顯示市場資金正在追逐AI時代最底層、最稀缺的實體基礎設施。

據游庭皓臉書表示，今年標普500漲最兇的股票，從記憶體、硬碟、網通設備、光通訊，到伺服器與晶片全面霸榜，代表AI行情並非只集中在單一概念股，而是擴散到支撐AI運算的硬體供應鏈。他點名，SanDisk（SNDK）今年大漲501％，英特爾（INTC）上漲213％，希捷（STX）上漲187％，威騰電子（WDC）上漲171％，美光（MU）上漲153％，漲幅均相當驚人。

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此外，光通訊與網通設備相關個股同樣成為資金焦點。游庭皓指出，Lumentum（LITE）今年上漲147％，Ciena（CIEN）上漲140％，戴爾（DELL）上漲130％，康寧（GLW）上漲117％，超微（AMD）也上漲111％。這些公司涵蓋AI資料中心所需的儲存、伺服器、晶片、光通訊與網路傳輸設備，反映市場對AI基礎建設需求的高度期待。