瘋漲的貨櫃運價　德魯里不預期持續上漲太久、攬貨業看6月中回落

▲瘋漲的貨櫃運價，德魯里不預期持續上漲太久。（圖／取自紐澤西港務局官網）

記者張佩芬／台北報導

貨櫃船運本月中開始大幅上漲的運價，以及6月計畫加大的漲幅， 被大陸兩個航運網站形容是「瘋漲」，但是對於今年提早到來的旺季，德魯里分析師表示不預期現貨運價還會持續上漲太久，國內兩家超大型攬貨公司負責人都認為只會持續到6月中， 荷莫茲海峽重啟釋出的運力對市場則會造成衝擊；外籍船公司高階則表示，總公司估計7月運價會慢慢下來。

超大型攬貨業A公司認為，眼前高漲的運價是因為亞馬遜在大出貨，AI相關機器也在出貨，估計美國進口商想利用目前10%的關稅多進些貨，加上船公司還在減班所造成，但應該是一個月左右的行情，估計6月中就會開始回落。

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B公司負責人則指出，目前三大海運聯盟當中，有一個聯盟至今還在做較大幅的減班；另美國線很多還是使用萬箱級以下船舶，1萬多箱的船還沒回籠；油價高漲造成船隻都有減速航行，船隻周轉率降低，有人為操作痕跡，實際上貨量並沒有增加多少。

外籍船公司高階則分析，今年首季歐美線貨量都不理想，在庫存日益減少情況下，原本7-10月的傳統旺季，今年提早從5月中開始，中國大陸因為眼前與美國關係不錯，其大量生產能力與優於東南亞國家的品質，讓很多訂單回到中國，估計到6月底前都是出貨潮，之後的旺季是有可能因而轉淡。

但是台灣市場沒大陸那麼旺，例如西非線到奈及利亞的貨，在大陸每大箱能收到5300美元運價，台灣僅收4500至4600美元，差了800美元，有些船公司不願在台降價收貨，就會把艙位轉到大陸。

Drewry分析師Simon Heaney接受Seatrade Maritime News訪問時表示，由於旺季提早來到，尤其是亞洲與歐洲間貿易，現貨貨櫃運費的上漲持續時間估計比預期更長。不過他也補充說：「德魯里不預期現貨運價還會持續上漲太久。」

另美伊停火協議大致談妥，荷莫茲海峽有望解封，一旦解封紅海危機也可能跟著解除，屆時釋出的運力對市場將是一大衝擊。

上周五(22日)上海航運交易所的貨櫃運價指數(SCFI)顯示，上海到美西運費單周上漲10.33%，達到去年6月以來最高點; 到美東運費上漲10.81%，重返去年7月以來高位; 到歐洲單周上漲13.78%，到地中海航線大漲28.85%。指數過去一個月累計上漲13.22%，較去年同期暴漲44.70%。