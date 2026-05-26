「台積電砍分紅」業內揪2疑點　官方澄清

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者葉國吏／綜合報導

近期臉書社團「TSMC大小事」與匿名論壇驚傳台積電（2330）準備大砍員工15%分紅，引發基層員工強烈不滿，甚至揚言要效法南韓三星電子（Samsung Electronics）工會發動罷工，對此公司官方正式澄清絕無此事。有業內人士提出兩疑點，認為這件事情應該是烏龍。

臉書社團與學生論壇近日湧現大量爆料貼文，指出台積電即將大幅度縮減員工的季度獎金，消息一出立刻在留言區引發激烈論戰。許多辛勞加班的科技島工程師痛批，管理階層的決策變幻莫測，根本是剝削底層勞工的血汗努力，藉此討好投資人並塞滿股東的口袋。

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引發基層罷工爭議

不滿薪資可能縮水的員工紛紛留言嗆聲，要求公司在夜間與例假日自動關閉Teams通訊軟體，拒絕義務加班。由於南韓總統李在明近期介入三星罷工風波，雙方協議預計27日舉辦會員投票，不少台灣工程師也鼓吹在當天見真章，呼籲集體罷工爭取權益。

▲三星電子工會成員2026年4月底於南韓平澤的三星電子半導體廠前舉行抗議活動。（圖／路透）

不過有業內人士分析，這起減薪傳聞極可能是網路烏龍消息。雖然台積電的全球員工總數在去年底已突破9萬人大關，導致個別單位分紅因人數稀釋而呈現持平，但整體獎金發放仍維持在高檔水準，且台灣廠區目前僅有職工福利委員會，缺乏像南韓三星一樣有工會，實際上很難成功發動罷工。

官方澄清分紅持續成長

對此傳言，台積電25日正式回應，強調今年首季分紅預估與去年第四季持平，有信心全年分紅總額會超過去年表現。伴隨企業未來的穩健營運與發展，員工的實質收益絕對會持續增加，打破外界對於薪酬縮水的不實指控。