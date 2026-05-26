「奇美二代」突接董事長！　3原因曝光

▲奇美實業董事長許家彰。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

「我有一個很好的老師，叫做許文龍！」奇美實業新任董事長許家彰上任半個月，25日首度接受媒體訪問，身為奇美創辦人許文龍之子，他也很會拉小提琴，更要把父親著名的「幸福哲學」傳承下去。

許文龍2005年卸下集團董事長，職務交棒給妻舅廖錦祥，後來由堂弟許春華接手，當時沒讓兒子許家彰接班，兩個女兒也沒在集團工作，他在2023年辭世、享壽95歲。

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沒想到在今年5月5日，奇美董事會突然宣布由許家彰接任董事長、原董事長許春華續任為奇美集團榮譽董事長。

由於許家彰很少出現在公眾媒體上，因此外界好奇為何接班，是因個人意願、還是董事會安排？或是奇美要進入新階段的治理？許家彰說，這些都是原因。

許家彰也親自解釋外界認為他沒有集團主業經驗一事，他透露，雖然他是建築系畢業，但父親曾讓他去日本及加拿大的三菱商事歷練，隨後回到奇美投入海外建廠計畫，並全程參與奇美與日本旭化成（Asahi Kasei）合作、引領全球的「非光氣法聚碳酸酯（PC）」重大建廠案，這是奇美在環保與工安領域的重要里程碑，後來他也跨足光電產業與家電消費市場。

他透露，父親以前會帶一些化學原料到家裡做實驗，所以其實也是從小就耳濡目染。

許家彰表示，身為第二代，最重要的就是「謙卑」與「惜福」，因為今天奇美所擁有的一切，都不是他個人創造出來的，是父親許文龍與前輩們，共同努力的成果，所以他的工作就是尊重與打拼。

而外界對奇美最大的印象，就是「幸福企業」的傳統，也是他未來最大的責任，許家彰認為，幸福哲學的三大核心就是Enjoy Work（享受工作）、Enjoy Life（享受生活），以及 Enjoy Sharing（樂於分享）。

「賺錢是很重要，但也要活得有樂趣」，許家彰期待自己可以結合團隊力量，讓員工發揮所長、把潛力釋放出來，並兼顧工作與生活。



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