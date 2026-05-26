外資上調「台積電、聯發科」目標價　股民震驚了

▲聯發科25日收盤。（圖／記者葉國吏翻攝，下同）

記者葉國吏／綜合報導

AI人工智慧浪潮持續引爆半導體市場，多頭買盤大舉追捧台灣晶片巨頭。台積電（233）25日狂漲55元，聯發科（2454）更強勢攻上漲停板，雙雙刷新歷史收盤新高紀錄。外資法人近期紛紛調高兩家公司的目標價，看好未來幾年在伺服器與晶片市場的強勁成長動能。

外資瑞銀證券在最新出爐的產業報告中分析，全球伺服器CPU市場需求迎來爆發期，預估總出貨量將由2025年的2300萬顆，一路飆升到2030年的6300萬到7000萬顆之間，年複合增長率高達30%。

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晶圓產能需求激增

這股強勁增長將大幅帶動晶片尺寸與出貨數量，估計到了2030年，光是伺服器CPU每月就需要20萬片的前沿晶圓代工產能。這項轉變讓身為晶圓代工龍頭的台積電成為最大贏家，產能供不應求。

▲台積電25日收盤。

瑞銀特別點出，台積電來自安謀（Arm）與超微（AMD）的訂單需求正顯著激增，預計在2030年能為公司創造441億美元的營收，佔總銷售額約11%，未來數年獲利可望從今年每股賺98.86元大增至2030年的243.45元，因此將目標價喊上3000元。

客戶策略轉變迎利多

另一家IC設計大廠聯發科同樣迎來重量級利多，里昂證券從最新供應鏈的路線圖變化發現，科技巨頭谷歌（Google）內部策略出現重大轉變，已經不再將聯發科單純視為備用供應商。

里昂透露，聯發科正逐步被推向下一代TPU策略的核心要角，原先的合作夥伴博通角色反而轉為偏向替補。由於市場目前還沒有完全反映這項利多因素，里昂決定上調聯發科2028年每股純益預估值38%，並將目標價一舉調升到5922元。