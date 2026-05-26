「四貸同堂」瘋炒股！　　專家提南韓示警：AI只到第三局

▲台股，示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者葉國吏／綜合報導

全民瘋炒股，台灣出現「四貸同堂」的現象。對此有專家提醒投資人要注意自身的財務承受能力，不過他也引用超微（AMD）執行長蘇姿丰說過的話，表示全球AI大賽才到第三局而已。

台股除了「台積電」領軍衝鋒，包括「聯發科」、「日月光投控」、「聯電」、「環球晶」、「力成」、「景碩」等權值股更紛紛亮燈漲停，隨著中東和平曙光乍現，加上6月的台北國際電腦展（COMPUTEX）即將登場，外資可望回流追捧台灣全球最完整的AI產業鏈。

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隨著股市投資氣氛極度熱絡，台灣民間近期也觀察到驚人的「四貸同堂」特殊現象，許多投資人同時併用房屋貸款、股票融資、信用貸款以及汽車貸款等多重負債工具，這種高度槓桿的操作恐累積結構性風險。

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

全球AI剛開打

根據《中國時報》報導，台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德特別引用「超微」執行長蘇姿丰過往的生動比喻，指出全球人工智慧的棒球大賽目前其實才剛打到第3局而已，意謂著距離九局下半球賽結束還有很長一段路，顯示目前的科技投資仍處於非常早期的發展階段，因此現在要斷言市場是否會出現反轉依然沒有任何定論。

融資風暴要注意

孫明德也以南韓狀況分析台灣「四貸同堂」的狀況，表示南韓融資餘額高達7000多億，比台灣的4500億還高，顯示當地的金融風險其實比台灣更具挑戰性。不過南韓股民普遍並不認為股市存在巨大風險，正如同AI熱潮仍在起步階段，但孫明德仍舊提醒，台灣投資人在大盤攻上4萬3千點的高檔之際，進場買進時還是必須時刻注意自身的風險管理與財務承受能力。