76歲尹衍樑辭世　傳奇人生一次看

▲潤泰集團尹衍樑（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導

潤泰集團總裁尹衍樑驚傳離世，享壽76歲。回顧尹衍樑的故事性一生，他從曾進過感化院的叛逆少年，一路苦讀翻身成為擁有超過600項國際專利的工程專家，更跨足生技等多元版圖。

尹衍樑早年因為性格火爆，尹衍樑曾於彰化進德中學接受管訓，直到遇見生命中的貴人恩師王金平。對方的包容與教誨點燃他向學的念頭，從不愛讀書的壞囝仔一路苦讀拿到企業管理博士學位。

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恩師引導苦讀

接掌家族事業後，尹衍樑展現出對土木工程的狂熱，親自研發出預鑄工法與一筆箍等防震專利技術，大幅提升施工效率，甚至協助台積電建置精密廠房，並先後創立大潤發、入主南山人壽。

▲潤泰集團總裁尹衍樑。（圖／ETtoday資料照）

他在2012年更效法諾貝爾獎（Nobel Prize）創辦唐獎，聚焦於永續發展及生技醫藥等四大領域，旨在獎勵對人類有卓越貢獻的學者，不僅提升台灣國際能見度，更展現企業家胸懷。

創辦唐獎貢獻

這位商界大老向來以性格豪爽且直言敢諫聞名，2014年更曾主動檢舉官員索賄，強調大是大非的高標準，儘管在公司治理或Gogoro投資的法律追償行動中曾引發爭議，仍展現強悍本色。

隨著二代接班計畫正式啟動，其子尹崇堯已接掌南山人壽，尹衍樑則將更多精力投入於慈善與醫療體系。從感化院的圍牆到唐獎殿堂，他的人生寫下了不斷自我重塑與突破的企業家典範。