ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

快訊／尹衍樑今晨過世　享壽76歲

潤泰集團,尹衍樑（圖／路透社）

▲潤泰集團尹衍樑（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導

長期襄助臺北榮總發展的潤泰集團總裁尹衍樑先生，於今日凌晨4時21分辭世。威明謹代表全體臺北榮總同仁及受惠病友，致上最深沉的追思與哀悼，感念其長年奉獻與仁心大愛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

關鍵字： 尹衍樑

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【這貓不簡單了】被黃仁勳抱過之後　貓生直接升級XD

推薦閱讀

快訊／台積電漲15元至2325　台股上漲逾400點創高站上「44K」

快訊／台積電漲15元至2325　台股上漲逾400點創高站上「44K」

美股休市，台股今（26日）延續昨日多頭氣勢，以上漲64.49點、43708.89點開盤，漲勢擴大，指數上漲逾400點，指數最高來到44079點， 站上44K，再創新高。

2026-05-26 09:05
009823、009824下月8日開募　一次擁有美股市值、科技巨頭雙動能

009823、009824下月8日開募　一次擁有美股市值、科技巨頭雙動能

群益標普500ETF（009823）、群益美國科技巨頭ETF（009824）兩檔美股ETF預計6月8日開募，讓投資人可以廣納美股全產業題材，擁有現在與未來的科技巨頭投資契機，一次布局美國經濟主戰場，同時兼顧「防禦力」與「爆發力」，也讓投資人能同時投資市值型與主題型美股ETF，一次掌握美股雙頭甜的投資契機。

2026-05-26 08:39
這檔高股息ETF最猛！葉芷娟：00929漲逾45％打敗大盤　近月報酬更勝主動台股ETF

這檔高股息ETF最猛！葉芷娟：00929漲逾45％打敗大盤　近月報酬更勝主動台股ETF

台股今年漲勢強勁，帶動高股息ETF表現，其中復華台灣科技優息（00929）漲勢最為犀利。財經節目主持人葉芷娟指出，截至5月15日，00929今年以來漲幅已超過45％，不僅跑贏大盤，更榮登高股息ETF績效冠軍；近一個月報酬率更超過25％，甚至勝過多檔熱門主動式台股ETF，讓市場看見00929的轉變。

2026-05-26 08:30
瘋漲的貨櫃運價　德魯里不預期持續上漲太久、攬貨業看6月中回落

瘋漲的貨櫃運價　德魯里不預期持續上漲太久、攬貨業看6月中回落

貨櫃船運本月中開始大幅上漲的運價，以及6月計畫加大的漲幅， 被大陸兩個航運網站形容是「瘋漲」，但是對於今年提早到來的旺季，德魯里分析師表示不預期現貨運價還會持續上漲太久；國內兩家超大型攬貨公司負責人都認為只會持續到6月中，荷莫茲海峽重啟釋出的運力對市場則會造成衝擊；外籍船公司高階則表示，總公司估計7月運價會慢慢下來。

2026-05-26 07:00
面試常被問「是不是住家裡？」　內行曝原因：連爸媽職業都問

面試常被問「是不是住家裡？」　內行曝原因：連爸媽職業都問

求職時常會遇到形形色色的面試官，如何回答問題也是錄取工作的關鍵，有網友指出，發現不少面試官，尤其是老闆，會在面試時詢問求職者「是不是住家裡」。原PO對此感到好奇，想知道面試官提出這個問題的原因。貼文一出，有網友點出背後原因，「因為沒經濟壓力通常做不久。」

2026-05-25 18:38
富邦金接軌後每股淨值90.6元　Q1台股年化報酬率逾4成

富邦金接軌後每股淨值90.6元　Q1台股年化報酬率逾4成

富邦金（2881）於今（25）日召開法說會，今（2026）年第一季稅後淨利335.5億元，每股稅後盈餘（EPS）2.4元，調整後淨值逾1.3兆元，普通股每股淨值90.6元。

2026-05-25 18:28
快訊／台股新增10檔「抓去關」　被動元件龍頭國巨*入列

快訊／台股新增10檔「抓去關」　被動元件龍頭國巨*入列

證交所、櫃買中心今（25日）公布台股新增處置股名單，上市包括國巨*（2327）、隴華（2424）、大毅（2478）、禾伸堂（3026）、大量（3167）、國精化（4722）、事欣科（4916）、森崴能源（6805）、尖點（8021）9檔；上櫃有昇達科（3491）1檔，合計共10檔，處置時間均從明（26日）到6月8日。

2026-05-25 18:25
股匯齊揚！外資強補494億元　華邦電、力積電大買逾7萬張

股匯齊揚！外資強補494億元　華邦電、力積電大買逾7萬張

超微執行長蘇姿丰、輝達執行長黃仁勳來台鞏固AI供應鏈，今（25）日台股跳空收高，站上4萬3千點大關，新台幣兌美元收盤收31.47元，升值9.8分，而外資回補494億元，外資回補華邦電（2344）、力積電（6770）兩檔記憶體個股7萬多張，分居單日買超第一、二個股。

2026-05-25 17:43
被動元件股價飆不停12檔收漲停　凱美提前開獎「獲利小衰退」

被動元件股價飆不停12檔收漲停　凱美提前開獎「獲利小衰退」

由於人工智慧（AI）基建需求，被動元件多頭氣盛，漲勢持續，今（25日）包含指標股國巨*（2327）、華新科（2492）等多達12檔亮燈漲停；其中凱美（2375）被要求提前公布獲利，4月單月稅前盈餘 5400萬元，比去年同期衰退7%。

2026-05-25 16:45
看好台股漲　貸款40萬「買00403A」：賺了就跑！網見操作勸退

看好台股漲　貸款40萬「買00403A」：賺了就跑！網見操作勸退

主動式台股ETF主動統一升級50（00403A）12日以10元發行價掛牌，不過後來卻出現溢價情況，甚至跌破發行價，今日滿血復活，盤中一度攻上10.62元，收盤價為10.58元。就有網友心動，看準近期台股回檔，打算貸款40萬元，拿20萬元買進00403A，短線操作賺價差。對此，一票網友狂搖頭。

2026-05-25 16:40

讀者迴響

熱門新聞

外資上調「台積電、聯發科」目標價　股民震驚了

6張千萬發票快看！4大通路幸運門市曝光

面試常被問「是不是住家裡？」　內行曝原因

專家：資金追逐「AI基礎設施」

「四貸同堂」瘋炒股！　　專家提南韓示警

台股4萬3　吳嘉隆預言將衝到5萬2

「奇美二代」突接董事長！　3原因曝光

即／威力彩「頭獎6億」開獎了

「台積電砍分紅」業內揪2疑點　官方澄清

快訊／台股新增10檔「抓去關」　被動元件龍頭國巨*入列

他想貸款40萬「買00403A」：賺了就跑！全場勸退

威力彩連24槓　下期頭獎飆6.5億

SpaceX上市！台股最純衛星股先刷天價　低軌PCB龍頭現增溢價曝

被動元件股價飆不停12檔收漲停　凱美提前開獎「獲利小衰退」

股匯齊揚！外資強補494億元　華邦電、力積電大買逾7萬張

面板股4檔飆漲停！群創、友達股東會本周登場 　市場關注「轉型題材」

瘋漲的貨櫃運價　德魯里不預期持續上漲太久、攬貨業看6月中回落

貨櫃運輸被評價格上漲服務卻惡化　航商表示無奈

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
重金懸賞50萬尋「美琪」！飼主心急如焚淚求助：錢是身外之物

重金懸賞50萬尋「美琪」！飼主心急如焚淚求助：錢是身外之物
金溥聰哽咽：但我不能不管馬英九

金溥聰哽咽：但我不能不管馬英九

高鐵大延誤北上龜速前進　乘客「生無可戀」...退票人潮爆滿

高鐵大延誤北上龜速前進　乘客「生無可戀」...退票人潮爆滿

廖繼斌痛批「背叛恩公馬英九」　李德維出面回應

廖繼斌痛批「背叛恩公馬英九」　李德維出面回應

金溥聰控王光慈210萬未入帳　秀蕭旭岑與台商「手捧現金」合照

金溥聰控王光慈210萬未入帳　秀蕭旭岑與台商「手捧現金」合照

熱門快報

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366