快訊／尹衍樑今晨過世　享壽76歲

快訊／台積電漲15元至2325 台股上漲逾400點創高站上「44K」

美股休市，台股今（26日）延續昨日多頭氣勢，以上漲64.49點、43708.89點開盤，漲勢擴大，指數上漲逾400點，指數最高來到44079點， 站上44K，再創新高。

009823、009824下月8日開募 一次擁有美股市值、科技巨頭雙動能

群益標普500ETF（009823）、群益美國科技巨頭ETF（009824）兩檔美股ETF預計6月8日開募，讓投資人可以廣納美股全產業題材，擁有現在與未來的科技巨頭投資契機，一次布局美國經濟主戰場，同時兼顧「防禦力」與「爆發力」，也讓投資人能同時投資市值型與主題型美股ETF，一次掌握美股雙頭甜的投資契機。

這檔高股息ETF最猛！葉芷娟：00929漲逾45％打敗大盤 近月報酬更勝主動台股ETF

台股今年漲勢強勁，帶動高股息ETF表現，其中復華台灣科技優息（00929）漲勢最為犀利。財經節目主持人葉芷娟指出，截至5月15日，00929今年以來漲幅已超過45％，不僅跑贏大盤，更榮登高股息ETF績效冠軍；近一個月報酬率更超過25％，甚至勝過多檔熱門主動式台股ETF，讓市場看見00929的轉變。

瘋漲的貨櫃運價 德魯里不預期持續上漲太久、攬貨業看6月中回落

貨櫃船運本月中開始大幅上漲的運價，以及6月計畫加大的漲幅， 被大陸兩個航運網站形容是「瘋漲」，但是對於今年提早到來的旺季，德魯里分析師表示不預期現貨運價還會持續上漲太久；國內兩家超大型攬貨公司負責人都認為只會持續到6月中，荷莫茲海峽重啟釋出的運力對市場則會造成衝擊；外籍船公司高階則表示，總公司估計7月運價會慢慢下來。

面試常被問「是不是住家裡？」 內行曝原因：連爸媽職業都問

求職時常會遇到形形色色的面試官，如何回答問題也是錄取工作的關鍵，有網友指出，發現不少面試官，尤其是老闆，會在面試時詢問求職者「是不是住家裡」。原PO對此感到好奇，想知道面試官提出這個問題的原因。貼文一出，有網友點出背後原因，「因為沒經濟壓力通常做不久。」

富邦金接軌後每股淨值90.6元 Q1台股年化報酬率逾4成

富邦金（2881）於今（25）日召開法說會，今（2026）年第一季稅後淨利335.5億元，每股稅後盈餘（EPS）2.4元，調整後淨值逾1.3兆元，普通股每股淨值90.6元。

快訊／台股新增10檔「抓去關」 被動元件龍頭國巨*入列

證交所、櫃買中心今（25日）公布台股新增處置股名單，上市包括國巨*（2327）、隴華（2424）、大毅（2478）、禾伸堂（3026）、大量（3167）、國精化（4722）、事欣科（4916）、森崴能源（6805）、尖點（8021）9檔；上櫃有昇達科（3491）1檔，合計共10檔，處置時間均從明（26日）到6月8日。

股匯齊揚！外資強補494億元 華邦電、力積電大買逾7萬張

超微執行長蘇姿丰、輝達執行長黃仁勳來台鞏固AI供應鏈，今（25）日台股跳空收高，站上4萬3千點大關，新台幣兌美元收盤收31.47元，升值9.8分，而外資回補494億元，外資回補華邦電（2344）、力積電（6770）兩檔記憶體個股7萬多張，分居單日買超第一、二個股。

被動元件股價飆不停12檔收漲停 凱美提前開獎「獲利小衰退」

由於人工智慧（AI）基建需求，被動元件多頭氣盛，漲勢持續，今（25日）包含指標股國巨*（2327）、華新科（2492）等多達12檔亮燈漲停；其中凱美（2375）被要求提前公布獲利，4月單月稅前盈餘 5400萬元，比去年同期衰退7%。

看好台股漲 貸款40萬「買00403A」：賺了就跑！網見操作勸退

主動式台股ETF主動統一升級50（00403A）12日以10元發行價掛牌，不過後來卻出現溢價情況，甚至跌破發行價，今日滿血復活，盤中一度攻上10.62元，收盤價為10.58元。就有網友心動，看準近期台股回檔，打算貸款40萬元，拿20萬元買進00403A，短線操作賺價差。對此，一票網友狂搖頭。