隱瞞20年凶宅被揪出！台中誠實房仲寧「丟單」堅持解約　逆轉贏得客戶信任

▲對塵封20年的凶宅傳言，林建豪翻遍模糊公文交叉比對，寧可面臨業績歸零的風險，也堅持捍衛消費者的「知情權」。（圖／永慶房產集團提供，下同）

財經中心／綜合報導

房屋交易動輒千萬元，當面臨「隱瞞資訊促成交易」與「誠實告知導致破局」的十字路口時，房仲的選擇往往決定了產業的價值。深耕台中北屯區多年的有巢氏房屋台中崇德捷運加盟店長林建豪，分享了兩起親身經歷的震撼案例。他曾為查證一件20年前的陳年凶宅，翻遍模糊公文與警政資料，在簽約後主動揪出真相並協助買方無條件解約；也曾因堅持「實價行情」拒絕虛報高價，一度失去委託，最終卻靠著時間證明誠實的價值，贏回客戶的信任。

「凶宅」向來是房市中敏感、也難查證的痛點。林建豪透露，先前曾受理一件看似正常的物件，在銷售前，團隊無論是翻閱網路資料或進行初步鄰里訪談，皆未發現異常。直到買賣雙方正式簽約後，買方才從親友口中聽到疑似凶宅的模糊傳言，隨即憂心忡忡地向林建豪求證。

面對客戶的不安，林建豪沒有選擇冷處理，反而擴大調查範圍。他不僅再次走訪鄰里、詢問里長，更積極過濾早期的報章舊聞與警政紀錄。由於案件發生在20多年前，年代極為久遠，調查一度陷入膠著。林建豪表示「當時公文描述非常模糊，只記載了發生在某個「街廓」，根本沒有標示巷弄門牌。」他不放棄任何蛛絲馬跡，透過多份歷史資料與陳年報導交叉比對，最終拼湊出真相—該物件確實曾發生過震驚地方的憾事。

在證據面前，屋主終於坦承知情，但主張該案是發生在「前任屋主」持有期間，在自己持有期間沒有任何異狀，認為20年前的往事不應再被列為凶宅，態度強硬地堅持契約必須履行。夾在屋主與買方之間，林建豪並未退縮。他強調「誠實告知」是交易的核心，一邊頂著業績歸零的壓力，一邊以同理心與屋主展開長達數次的協調。最終，屋主態度軟化，雙方達成「無條件解約」。

這場看似破局的交易，卻帶來了意想不到的連鎖效應。買方不僅沒有責怪房仲，反而被林建豪負責、坦白的態度深深感動，隨後不僅繼續委託他尋覓新家，甚至連自己原本持有的房屋也指名交由林建豪團隊獨家銷售。而該間凶宅重新上架後，林建豪也堅持在帶看時完整揭露資訊，落實保障消費者的「知情權」。

除了凶宅爭議，價格認知的落差也是房市常見的糾紛來源。林建豪分享的第二個案例，反映業界「高價承攬」歪風。當時一名屋主有意售屋，林建豪依據最新實價登錄與市場分析，給予貼近行情的合理建議。然而，同業為了爭取獨家委託，竟開出高於市場行情15%的「芭樂價」來迎合屋主。屋主一時被高價吸引，便將物件交給同業銷售。

然而，缺乏市場支撐的價格，該物件在市場上乏人問津、乏人詢問，平白浪費了精華的銷售黃金期。幾個月後，看清現實的屋主回頭找上林建豪，並全盤接受原本的定價建議。林建豪直言「用高價去迎合客戶，短期內可能拿得到委託，但過高的開價只會導致滯銷，最後受損的還是客戶的資產流動性。」市場會說話，房仲不該為了搶單而哄騙客戶。

永慶房產集團近年在廣告中傳達：「誠實不一定能成交房子，但能贏得信任。」這句話在林建豪的團隊中得到了完美的實踐。在房產交易的戰場上，短期的利益很容易讓人動搖。但無論是主動揭露難以查證的凶宅，還是頂著掉單風險堅持實價建議，林建豪用行動證明，把「決策權」真正還給充分知情的客戶，才是房仲經紀人員不可逾越的底線。這份對誠信的偏執，如今已成為該店的招牌，也為混亂的中古屋市場注入了一股清流。

▲中古屋市場資訊錯綜複雜，林建豪（圖右）直言，唯有誠實提供資訊，才是房仲的長久經營之道。

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