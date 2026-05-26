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第四屆永慶誠實徵文比賽新北市近3000件誠實作品　六大賽區最多

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶慈善基金會。（圖／永慶房屋提供）

▲新北市副市長劉和然（後排左2）和永慶慈善基金會董事長趙怡（後排中），出席2026永慶誠實徵文比賽新北市頒獎典禮，恭喜所有得獎學子。（圖／永慶房屋集團提供，下同）

財經中心／綜合報導

為了向下扎根誠實教育，永慶房產集團攜手永慶慈善基金會舉辦「埋下誠實的種子~永慶誠實徵文比賽」，期盼國中小同學透過書寫，從自身經歷中體悟誠實的重要性，進而成為一名誠實的人。2026年永慶誠實徵文比賽吸引超過750所學校響應，且共有超過1萬1千件誠實故事投稿，徵件數量再創新高。其中新北市蒐集近3000件誠實作品，為六大賽區中最多！

在新北市的頒獎典禮中，新北市副市長劉和然、永慶慈善基金會董事長趙怡、永慶房屋副總經理黃俊傑、聯合線上融媒體事業處副總經理楊堤雅，以及評審代表邱詩茜老師都親臨現場，為獲獎的學子加油勉勵。

新北市副市長劉和然　盼公私協力推動誠實教育

劉和然副市長致詞時分享，誠實不是一種選擇，而是一種核心價值。因此新北市政府大力推廣品格教育，讓誠實等美德能夠向下扎根。但是公部門力量有限，劉和然副市長期盼，希望有更多像永慶慈善基金會一樣的民間力量，一起跟新北市政府攜手扎根品格教育。

永慶慈善基金會董事長趙怡表示，永慶誠實徵文比賽不只是一場寫作能力的競賽，更是一項優良品格養成教育的歷程，期盼學生從書寫的過程中，感受到誠實的重要性。他特別恭喜所有獲獎同學，也期勉同學持續實踐誠實價值，成為社會進步的力量。

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶慈善基金會。（圖／永慶房屋提供）

▲2026永慶誠實徵文比賽新北區賽蒐集近3000件誠實作品，是競爭最激烈的賽區。

用誠實面對過去錯誤　魏以安真誠書寫贏得評審肯定

第四屆永慶誠實徵文比賽新北市區賽，國小中年級組由昌平國小劉品杉獲得第一名，同樣是昌平國小的魏以安則獲得國小高年組第一名，這已是他連續兩年贏得首獎榮譽。至於國中組第一名則由竹林中學國中部詹珺淳奪得。

國小中年級組的劉品杉同學分享，在一次期末考試結束後，他看見原本獲得98分高分的同學，主動向老師表示分數有誤，讓自己的分數從98分降為88分，讓他原本的羨慕之情瞬間變成佩服。雖然同學帶著一臉快哭出來的表情回座，但這個舉動，已成為他心目中的誠實小英雄。國小高年級組的魏以安同學，從「和同學一起嘲笑轉學生」的不完美經驗為開端，分享自己選擇誠實過程中的內心掙扎和勇敢成長。國中組的詹珺淳同學則寫下，自己在雜貨店裡買東西後，發現老闆多找了錢。他堅定拒絕金錢的誘惑，鼓起勇氣把錢還給老闆，卻換到了比金錢更寶貴的友誼。

評審代表邱詩茜老師表示，本屆多數同學皆能精準取材、結構嚴謹，徹底擺脫過往「一段到底」的窠臼；在文字上，同學們的敘事描寫生動、修辭運用靈活，展現對文字的充分駕馭，優秀作品更從日常生活的經歷中，展現了來自同學們的思考與悠長的韻味。

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶慈善基金會。（圖／永慶房屋提供）

▲來自五華國小的姚巧楹(右)三度獲獎，由永慶房屋副總經理黃俊傑(左)頒發「誠實典範特別獎學金」給予肯定。

誠實推廣小尖兵！五華國小姚巧楹三度獲獎

舉辦四年的永慶誠實徵文比賽，不僅有同學年年投稿，更有許多傑出的同學連續獲獎！來自三重區的五華國小姚巧楹已經三次獲獎，分別贏下第一名、第二名和第四名榮譽，永慶慈善基金會特地頒發「誠實典範特別獎學金」，鼓勵她的投入與努力。趙怡董事長表示，姚巧楹同學持續用文字分享誠實，證明誠實在她的心中扎根茁壯；也期盼藉由姚巧楹同學的成果，勉勵其他同學筆耕不輟，把誠實的價值傳遞給更多人知道。

為了感謝學校深耕誠實品格和文字力的教育，永慶慈善基金會分別頒發的「誠實教育績優獎學金」和「誠實教育推廣獎學金」分別給今年誠實徵文比賽獲獎件數前三名和投稿件數最多的學校，感謝學校對誠實教育的大力支持。以「先誠實再成交」為理念的永慶房產集團，不僅為消費者打造公平安全的房產交易平台，更善盡企業社會責任，贊助永慶慈善基金會推動誠實徵文比賽，扎根誠實品格教育，發揮社會影響力，為社會帶來更多正向力量。

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶慈善基金會。（圖／永慶房屋提供）

▲2026永慶誠實徵文比賽獲獎同學與師長開心合影，透過文字把誠實價值推廣出去。

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶慈善基金會。（圖／永慶房屋提供）

▲2026永慶誠實徵文比賽新北市區賽各組第一名獲獎名單。


 

關鍵字： 永慶房市訊息永慶必知小常識永慶慈善基金會

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