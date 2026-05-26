買4檔股被套牢　他受不了出清「慘賠5萬元」！對帳單曝

▲原PO認賠出清。（圖／翻攝自PTT）



記者施怡妏／綜合報導

台股今（26日）延續昨日多頭氣勢，以上漲64.49點、43708.89點開盤，漲勢擴大，指數上漲逾400點，指數最高來到44079點， 站上44K，再創新高。不過，有網友無奈表示，買什麼跌什麼，受不了選擇出清，把手上的創見、凌航、廣穎與統新都賣光，賠了5萬元，並附上對帳單，掀起網友熱論。

出清持股認賠5萬



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有網友在PTT發文，無奈直呼「買什麼跌什麼」，不想再繼續撐了，選擇在5月25日把手中持股出清。從對帳單可見，共有4筆交易，總損益為負5萬2474元，賣出的4支標的分為是創見、凌航、廣穎與統新，

「總共大賠了5萬，怎麼調適比較好？有沒有一樣賠錢的一起來取暖？」

貼文曝光，網友感嘆，「五萬還好，但是大家大賺，只有自己賠錢，心情更難受」、「我真心想知道原PO當初什麼原因買了這四支」、「看了一下，你是上上禮拜最高點ALL IN這四支是不是」、「台股創新高還能賠錢」、「把買股票當買菜的一律建議存股就好」、「0050分割後都漲一倍了，你還會賠錢？」

有網友指出，「追高不能亂追，運氣不好被套爛，前幾天美股連跌，台股有跟跌，那時候是最佳時機，不過現在都漲上去了」。